Mertcan Ayhan befindet sich derzeit auf Länderspielreise. So läuft es für den Kapitän der Schalker U19.

An einem Tag, als die Türkei wegen der Verhaftung des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu von der oppositionellen CHP den Atem anhielt, verkam dieses Spiel sicherlich zur Nebensache.

Für Mertcan Ayhan aber kann das 2:2 im ersten Spiel der Türkei gegen Portugal am Mittwoch im Rahmen des U19 EM-Qualifikationsturniers in Wales ein weiterer Meilenstein in seiner Karriere gewesen sein. Wegen seiner langwierigen Verletzung konnte der Bruder des türkischen Nationalspielers Kaan Ayhan bislang nur zwei Freundschaftsspiele im November für die U19 der Türkei absolvieren. Nun folgte also sein erster Pflichtspieleinsatz. Der gebürtige Gelsenkirchener spielte in der Innenverteidigung 90 Minuten durch.

Das dürfte die Aufmerksamkeit der türkischen Top-Klubs aus der Süperlig weiter gesteigert haben. Denn Ayhan, der noch am Sonntag beim 2:0 beim Chemnitzer FC die U19 des S04 aufs Feld geführt hat, hat noch keinen Anschlussvertrag auf Schalke unterschrieben.

Sein Trainer Norbert Elgert würde Ayhan gerne weiterhin im Schalke-Trikot sehen. “Er hat das volle Vertrauen des Klubs. Ich werde auf jeden Fall empfehlen, ihn zu halten", erklärte Elgert jüngst. Und er gehe auch davon aus, dass das gelingt.

Bevor Ayhan nach dem Sieg in Chemnitz zur U19 nachflog, durfte er sich einige Tage bei den Profis von Trainer Kees van Wonderen zeigen. Und vielleicht macht sich ja auch der ehemalige Co-Trainer Ayhans, Tim Hoogland, in Wales selbst ein Bild vom aktuellen Leistungsstand. Hoogland ist aktuell wegen seiner Pro-Lizenz-Ausbildung selbst auf der Insel.

Am 22.3. - beim Spiel der Türkei gegen England - und am 25.3. gegen den Gastgeber Wales hätte er zwei weitere Gelegenheiten dazu.

Schalkes U19 muss dagegen am Wochenende beim Rückspiel gegen den Chemnitzer FC ohne seinen Kapitän auskommen.