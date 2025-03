Vor dem Pokalkracher gegen seinen Ex-Klub Rot-Weiss Essen muss ETB-U19-Trainer Mirko Strasdin seinen Hut nehmen. Der sportliche Leiter der Nachwuchsabteilung übernimmt.

Die A-Junioren von ETB Schwarz-Weiß Essen stecken in der Niederrheinliga im Abstiegskampf. Sechs Punkte fehlen zum rettenden sechsten Platz, den aktuell Ratingen 04/19 belegt. Denn nur die Plätze zwei bis sechs bedeuten eine Direktqualifikation für die Niederrheinliga.

Angesichts der sportlichen Lage zieht der Verein Konsequenzen: Trainer Mirko Strasdin und Co-Trainer Patrick Baudry müssen mit sofortiger Wirkung gehen.

Ulf Ripke, sportlicher Leiter der Nachwuchsabteilung, wird die Nachfolge persönlich antreten - unterstützt von Sebastian Keil und Max Wienholt.

"Mirko und sein Team haben es leider nicht geschafft, Konstanz in die Leistung der Mannschaft zu bringen", begründet Ripke die Entscheidung. "Mirko und sein Team sind zweifelsohne gute Trainer, aber bei dem Blick auf die Tabelle müssen wir ehrlich sein. Es geht nur noch um Platz sechs. 40 Punkte werden am Ende des Tages für den sechsten Platz nötig sein. Jeder kann rechnen, was das bedeutet."

Das Saisonziel Direktqualifikation scheint mit Strasdin, der in der Vergangenheit unter anderem auch für Rot-Weiss Essen arbeitete, laut Ripke nicht mehr gewährleistet. Daher will er selbst anpacken - und ist überzeugt von der Mannschaft: "Die Chance ist nach wie vor da! Wir sind von der Mannschaft überzeugt und wissen zu was sie im Stande ist!"

Unterstützt wird Ripke von Sebastian Keil, der bereits in der Vergangenheit für die Jugendabteilung des ETB arbeitete, sowie von Max Wienholt, der bei Schwarz-Weiß spielte und wertvolle Trainererfahrungen bei der U9 des VfL Bochum sammelte.

Ripke: "Ich freue mich auf die Herausforderung und mit Max und Sebastian zwei Top-Trainer an meiner Seite zu haben, die ein schwarz-weißes Herz und in der Vergangenheit schon einen großartigen Job geleistet haben."

Vier Spiele in Folge war die Mannschaft zuletzt sieglos - nun soll mit neuen Personal der Bock umgestoßen werden. Die Feuertaufe für das neue Trainerteam steigt direkt im Pokalkracher gegen Rot-Weiss Essen im Uhlenkrug (19.03, 19 Uhr), ehe mit dem Wuppertaler SV und der SpVg Schonnebeck zwei direkte Konkurrenten um den sechsten Platz, das ausgerufene Saisonziel der ETB-U19, warten.