Der fünfte Spieltag in der Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga stand an diesem Wochenende für die B-Junioren auf dem Programm. So lief es für die Vereine aus dem Revier.

Aus Sicht der Revier-Vereine machte der VfL Bochum am Samstag den Auftakt. Zwar wurde es erneut nichts mit dem ersten Sieg in der Hauptrunde, doch die Bochumer bewiesen Moral und trotzten dem Tabellenführer VfL Wolfsburg ein 2:2-Remis ab. Dabei egalisierte der VfL zweimal einen Rückstand. Borussia Dortmund, wie der VfL Bochum in der Gruppe A einsortiert, hatte an diesem Wochenende spielfrei.

Am Sonntag wollte der FC Schalke beim SC Paderborn endlich den ersten Dreier einfahren. Bis zum Ende der regulären Spielzeit waren die Königsblauen auch auf Kurs und führten nach Treffern von Jonas Dieckmann (9.) und Mika Brocks (80.) mit 2:1. Doch in der Nachspielzeit kassierten die Schalker, die kurz zuvor wegen einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl waren, noch den bitteren Ausgleich (90.+2). Sie verharren damit auf dem letzten Platz in der Gruppe B.

Besser lief es für die restlichen Revier-Klubs, die allesamt in der Liga B unterwegs sind. Rot-Weiß Oberhausen gewann mit 2:0 (1:0) gegen den FC Hennef 05 und feierten den vierten Sieg im fünften Spiel. Punktgleich mit Tabellenführer Viktoria Köln rangiert RWO auf dem zweiten Rang.

Den ersten Dreier in der Hauptrunde gab es für Rot-Weiss Essen. Mit 4:1 (2:0) siegte das Team von Trainer Michael Delura beim TSV Meerbusch. Joel Oyameda (11., 49.), Maresuke Chiba (17.) und Baran Eren (64.) sorgten für die Essener Tore.

Auch der MSV Duisburg hatte Grund zum Jubeln. Die Zebras ließen dem VfB Waltrop beim 3:0-Auswärtssieg keine Chance. Die Duisburger arbeiteten sich damit auf Platz zwei in der Gruppe G vor, RWE verbesserte sich auf Rang vier.