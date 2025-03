Die U19 des VfL Bochum feiert den nächsten Sieg in der DFB-Nachwuchsliga und bringt seinen Trainer zum Staunen.

Nicht umsonst wird die U19 des VfL Bochum in der DFB-Nachwuchsliga gerade als Team der Stunde gefeiert. Das 3:1 (1:0) gegen Hannover 96 war nicht nur der sechste Sieg im siebten Spiel der Hauptrunden-Gruppe C – es war gleichbedeutend mit dem vorzeiten Einzug ins Achtelfinale. Dort steht der VfL nun als erstes Team.

„Die U19 bucht das Achtelfinale“, sagte auch Trainer David Siebers nach dem Spiel am Samstag mit hörbarer Freude in der Stimme. „Wir stehen jetzt als Erster oder Zweiter fest, und das am 7. Spieltag. Das hätten wir uns vorher nicht ausgemalt, sondern nur von geträumt – das ist jetzt wahr geworden. Wir freuen uns sehr über die Leistung.“

Zu Beginn waren die Bochumer das aktivere Team gegen Hannover. „Sie waren sehr abwartend und haben viel in der eigenen Hälfte verteidigt, sodass es ein Torchancen-armes Spiel war“, erklärte Siebers. Es brauchte so einen Freistoß von Lirim Jashari, um die Halbzeit-Führung herauszuschießen (22.). „Hannover hatte wenig Offensivaktionen, wir haben uns aber auch schwergetan, weitere Torchancen durch das Defensiv-Bollwerk zu erspielen.“

Nach dem Seitenwechsel kamen auch die Gäste aus ihrem Schneckenhaus heraus. Mit ihrer einzigen großen Chance bis dato, erzielten sie den Ausgleich (55.). Davon ließ sich der VfL aber nicht aus der Ruhe bringen. „Wir waren in dieser Phase kurz angeknackst, haben uns dann aber zurück gearbeitet“, erklärte Siebers.

Mit Erfolg: Ein Diagonal-Ball von Winter-Neuzugang Samuel Weber fand Jashari, der einen Fehler in der 96er-Hintermannschaft ausnutzte und sein zweites Tor erzielen konnte (70.). Kurz vor dem Ende des Spiels erzielte der erst eingewechselte Obed Ofori noch den dritten Bochumer Treffer (90.).

Der VfL steht so drei Spieltage vor dem Hauptrunden-Ende mit vier Punkten Vorsprung auf Bayer Leverkusen auf dem ersten Platz. Im direkten Aufeinandertreffen (30. März, 11 Uhr) in Leverkusen könnten die Bochumer mit einem Sieg den ersten Platz sichern – und so noch entspannter in die letzten beiden Spiele beim Hamburger SV und gegen die TSG 1899 Hoffenheim gehen. mit gp

So spielten sie:

VfL Bochum: Speight – Dabrowski, Lenz, Crimaldi (87. Klinke), Meyer, Jashari, Günes, Tschoumy Nana, Pick (80. Ofori), Kerbsties, Weber (73. Kibbe)

Tore: 1:0 Jashari (22.), 1:1 (55.), 2:1 Jashari (70.), 3:1 Ofori (90.)

Schiedsrichter: Lukas Koch

Zuschauer: 100