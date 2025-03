Die U19 des FC Schalke 04 spielt in der Zwischenrunde der DFB-Nachwuchsliga bisher eine starke Rolle. Kapitän Mertcan Ayhan geht mit starken Leistungen voran. Nun fehlt er erstmal.

Die U19 des FC Schalke 04 spielt in der Zwischenrunde der U19-DFB-Nachwuchsliga eine hervorragende Rolle.

Das ist umso bemerkenswerter, weil mit Zaid Amousso-Tchibara der in der Vorrunde überragende Stürmer seit dem Beginn der Rückrunde nicht mehr zur Verfügung steht.

Zunächst spielte der Goalgetter bei den Profis in der 2. Liga, nun ist er verletzt. Von Taylan Bulut spricht in Bezug auf die U19 ohnehin niemand mehr. Aber auch der Shootingstar wäre ja noch spielberechtigt für die A-Junioren.

Nach der Auftaktniederlage gegen den 1. FC Heidenheim folgten dennoch vier Siege für die Mannschaft von Norbert Elgert. Der Lohn: Zwölf Punkte und der erste Tabellenplatz. Und das obwohl die Königsblauen erst fünf Spiele ausgetragen hat. Das ist ein Spiel weniger als die direkte Konkurrenz, die bereits sechsmal gespielt hat.

Der Grund ist das wegen der Witterungsbedingungen im Februar ausgefallene Spiel beim Chemnitzer FC. Der Nachholtermin am 15.3.25 sorgt nun für neue Probleme.

Denn das Spiel muss wahrscheinlich ohne Kapitän Mertcan Ayhan ausgetragen werden. Denn der 18-Jährige wurde nun in den Kader der türkischen U19-Nationalmannschaft für das EM-Qualifikationsturnier berufen. Dieses findet vom 19.3. bis zum 25.3. in Wales statt. Die Türkei spielt am 19.3. gegen Portugal, am 22.3. gegen England und am 25.3. gegen den Gastgeber Wales. Allerdings trifft sich die "Milli Takim" schon am 13.3. in Kocaeli in der Türkei zu einem kurzen Trainingslager. Am 17.3. geht es dann nach Wales.

Ein Ausfall Ayhans wäre für die Knappen bitter, denn der Verteidiger ist nach langer Verletzung wieder in bestechender Form. In der Zwischenrunde hat er zudem bereits zwei Tore erzielt, zuletzt den 1:0-Siegtreffer in Heidenheim. Für Elgert ist der Bruder von Kaan Ayhan der verlängerte Arm auf dem Spielfeld und der Kopf der Mannschaft.

Zumal Schalke und Chemnitz die einzigen beiden Mannschaften der Grupppe A sind, die während der Länderspiele zweimal spielen müssen. Denn eine Woche später findet bereits das Rückspiel statt. Alle anderen Teams müssen während der Länderspielserie der U19-Nationalmannschaften dagegen nur einmal ran und auf ihre Nationalspieler verzichten. Ein klarer Nachteil für Schalke, zumal auch noch Innenverteidiger-Kollege Mika Khadr bei der Deutschen U19-Nationalmannschaft auf Abruf zur Verfügung stehen soll.