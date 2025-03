Am Montag, 10. März, hat Hanno Balitsch, Trainer der U19-Junioren des DFB, den Kader für das EM-Qualifikationsturnier bekanntgegeben. Auch einige bekannte Namen aus dem Westen sind dabei.

Slowenien, Finnland und Irland - das sind die Gegner, gegen die sich die deutsche U19-Nationalmannschaft beim EM-Qualifikationsturnier rund um Wolfsburg vom 19. bis zum 25. März behaupten muss.

U19-Coach Hanno Balitsch freut sich auf das Turnier, hat nun den finalen Kader bekanntgegeben. Einige Namen sind im Westen sehr bekannt: Der beste Torschütze und mit acht Einsätzen auch einer der Rekordspieler aus dem Team ist Ex-BVB-Juwel Paris Brunner, der mittlerweile für Cercle Brügge in Belgien auf Torejagd geht. Der 19-Jährige Mittelstürmer ist mit der U17 des DFB bereits Europa- und Weltmeister geworden.

Auf ebenfalls acht Einsätze für die DFB-U19 kommt Said El Mala von Viktoria Köln. Der erst 18-jährige Linksaußen sorgt in der 3. Liga für reichlich Furore. Schon 13 Scorerpunkte sammelte El Mala - erzielte acht Tore und legte weitere fünf Treffer auf. Aktuell ist er mit einem Muskelfaserriss auf unbestimmte Zeit verletzt, in der Englischen Woche steht er der ersatzgeschwächten Viktoria gegen Rot-Weiss Essen wohl nicht zur Verfügung.

Der Schalker Außenverteidiger Taylan Bulut, um den sich trotz Verlängerung bis Sommer 2029 Abgangsgerüchte ranken, hat ebenfalls einen Platz im Kader von Balitsch gefunden. Bereits bei sechs Interessenten war Bulut vor Ort - ein Sommer-Abgang des Talents scheint nicht ausgeschlossen.

Borussia Dortmund darf sich über gleich zwei Talent-Nominierungen freuen. Denn neben Almugera Kabar, mit acht Spielen für die DFB-U19 einer der erfahrensten Akteure im Balitsch-Kader, darf auch Kjell Wätjen beim EM-Qualifikationsturnier sein Können unter Beweis stellen. Die beiden BVB-Talente sind gemeinsam bereits mit der U17 Europameister geworden, Kabar ist darüber hinaus auch U17-Weltmeister.

Auf Abruf bereithalten soll sich auch Schalkes Innenverteidiger-Talent Mika Khadr sowie Sechser Cajetan Lenz vom VfL Bochum.

Der DFB-Nachwuchs trifft zunächst auf Slowenien (19. März), dann auf Finnland (22. März) und zuletzt auf Irland (25. März). Nur einer, nur der Gruppensieger qualifiziert sich für die Europameisterschaft in Rumänien.

Balitsch freut sich auf das Turnier: "Die vier Monate zwischen der ersten Qualifikation und der Eliterunde waren sehr lange. Umso mehr freuen wir uns jetzt, in Wolfsburg zusammenzukommen und mit der Unterstützung unserer Heimfans den letzten Schritt Richtung Europameisterschaft in Rumänien zu gehen. Uns erwarten mit Slowenien, Finnland und Irland enge Spiele, aber wir werden bereit und voll da sein.“

Der gesamte Kader in der Übersicht:

Tor: Louis Babatz (1. FSV Mainz 05), Konstantin Heide (SpVgg Unterhaching), Max Schmitt (FC Bayern München)

Abwehr: Taylan Bulut (FC Schalke 04), Finn Jeltsch (VfB Stuttgart), Almugera Kabar (Borussia Dortmund), Eric da Silva Moreira (Nottingham Forest), Elias Decker (FC Ingolstadt), Maximilian Hennig (SpVgg Unterhaching), David Odogu (VfL Wolfsburg)

Mittelfeld: Kjell Wätjen (Borussia Dortmund), Noah Darvich (FC Barcelona), Said El Mala (Viktoria Köln), Mateo Kritzer (Karlsruher SC), Jarzinho Malanga (VfB Stuttgart), Melvin Onos (TSG Hoffenheim), Winners Osawe (1. FC Nürnberg)

Angriff: Paris Brunner (Cercle Brügge), Robert Ramsak (RB Leipzig), Charles Herrmann (Borussia Mönchengladbach), Max Moerstedt (TSG Hoffenheim)