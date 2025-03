Die U19 des VfL Bochum muss in der DFB-Nachwuchsliga die erste Hauptrunden-Niederlage verkraften. Trainer David Siebers sieht vor allem das Positive.

David Siebers hätte nach dem 0:2 (0:1) bei Eintracht Frankfurt aus einer Vielzahl von Gefühlen wählen können. Der Trainer der U19 des VfL Bochum entschied sich dafür, die Niederlage einfach hinzunehmen. Auch wenn er nach der ersten Niederlage in der Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga sagen musste: "Es war ein ausgeglichenes Spiel, in dem ein Unentschieden gerechter gewesen wäre."

Denn die Bochumer machten auch kein schlechtes Spiel, hatten nur das Glück nicht der eigenen Seite. Und man machte sich das Leben in der zweiten Halbzeit noch selber schwer.

Zunächst sah Bochums Top-Torjäger Owono Darnell Keumo die Rote Karte (76.), ehe der erst eingewechselte Prince Donovan Agyemang mit Gelb-Rot schnell wieder vom Platz durfte (86.). "Die Rote Karte für Keumo finde ich sehr hart, ohne es mir im Video noch einmal angeschaut zu haben", erklärte Siebers.

Bei den zwei Gelben Karten gegen Agyemang war sogar ein Lächeln beim VfL-Trainer herauszuhören. "Er war bei seiner Einwechslung erst zu früh auf den Platz gegangen, dann gibt es die nächste in der Konterunterbindung", erklärte er. "So mussten wir am Ende mit acht Mann plus Torwart zu Ende spielen - wir haben uns trotzdem sehr kämpferisch gezeigt und uns weiter Offensivaktionen herausgespielt."

Die gab es aber auch schon in der ersten Halbzeit. Nach dem Rückstand (12.) zirkelte Lirim Jashari einen Freistoß an den Pfosten. "Wir hatten aber das Gefühl, dass in der zweiten Halbzeit noch mal ordentlich Druck von uns kommt", meinte Siebers. "Wir hatten dann auch eine super Druckphase und haben eigentlich so Gas gemacht, wie am Mittwoch auch." Da hatte der VfL noch mit 2:1 gegen Frankfurt gewonnen.

Die Möglichkeit auf den Anschlusstreffer in Form eines Elfmeters vergaben die Bochumer aber. Selbst der Nachschuss ging nicht rein. "Wir sind aber weiter positiv angerannt. Die Jungs haben hier alles auf dem Platz gelassen und sich gegen die Niederlage gestemmt."

Nachdem wiederum Frankfurt einen Elfmeter im Nachschuss verwandelte (82.), gingen die Bochumer mit leeren Händen auf die Heimfahrt. "Wir werden uns sammeln", sagte Siebers. "Wir haben viele gute Spiele gemacht und auch die Leistung gegen Frankfurt war absolut in Ordnung. Wir werden die Englische Woche jetzt hinter uns lassen und nächste Woche mit neuer Kraft angreifen."

Dann empfängt der VfL Bochum bereits am Samstag Hannover 96 (15. März, 13 Uhr). mit gp

So spielten sie:

VfL: Intven - Dabrowski, Lenz (65. Günes), Crimaldi, Meyer, Jashari (73. Agjemang), Ofori (46. Pick), Nana, Keumo, Kerbsties, Weber (79. Anubodem)

Tore: 1:0 Osei (12.), 2:0 Alaoui (82.)

Bes. Vork.: Rot: Keumo (76./VfL), Gelb-Rot: Agyemang (86./VfL)

Schiedsrichter: Ziehmer

Zuschauer: 169