Der FC Schalke 04 findet in der DFB-Nachwuchsliga immer mehr zu seiner Form. Beim VfL Bochum heißt es zum ersten Mal: Wunden lecken.

Wieder einmal waren in der DFB-Nachwuchsliga der U19 die Klubs aus dem Westen gefordert. Nur Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen hatten in der Liga B einen freien Spieltag.

Für Schalke 04, Borussia Dortmund und den VfL Bochum ging es indes in der Liga A beim offiziellen Rückrundenauftakt wieder um Punkte. Und die sammelten die West-Mannschaften auch - wenn auch nicht alle.

In der Gruppe A feierte Schalke 04 den vierten Sieg in Serie. Die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert setzte sich knapp mit 1:0 (1:0) beim 1. FC Heidenheim durch und stehen so dank der 0:2-Niederlage von Bayern München gegen den 1. FC Köln an der Spitze ihrer Gruppe.

Mertcan Ayhan sorgte für das einzige Tor des Spiels (5.). Durch den Sieg haben die Knappen nun endgültig wieder in die Spur gefunden und können sich berechtigte Hoffnungen machen, in der Endrunde mit dabei zu sein.

Die darf sich auch der VfL Bochum machen. Waren sie zuletzt mit fünf Siegen aus fünf Spielen das Maß der Dinge in der Gruppe C gewesen, gab es nun die erste Niederlage. Bei Eintracht Frankfurt, gegen die der VfL unter der Woche noch mit 2:1 gewonnen hatte, setzte es nun eine 0:2 (0:1)-Niederlage.

Bereits in der zwölften Minute waren die Bochumer in Rückstand geraten. Die Aufholjagd machten sie sich selber schwer. Zunächst durch eine Rote Karte (76.) in deren Folge auch das 2:0 für Frankfurt fiel (82.). Kurz vor dem Abpfiff kassierte der VfL auch noch Gelb-Rot (86.).

Borussia Dortmund bekam es mit RB Leipzig zu tun und setzte sich dort mit 4:1 (1:1) durch. Es war nach zuletzt zwei Spielen ohne Sieg wieder ein Erfolgserlebnis.

Nick Cherny brachte den BVB per Elfmeter in Führung (11.). Die sollte aber nicht lange vorhalten. Bereits sieben Minuten später glichen die Gäste aus. Nach der Pause bracht Cherny die Mannschaft von Trainer Mike Tullberg abermals in Front (52.).

Leipzig ging nach Gelb-Rot in Unterzahl in die letzten 20 Minuten. Dort sorgte Tim Degener dann für die Vorentscheidung (71.). Cherny legte sogar noch seinen dritten Treffer nach (92.).

Als einziges Ruhrgebiets-Team in der Liga B war der MSV Duisburg im Einsatz. Die Meidericher gewannen bereits am Samstag mit 3:1 (3:1) gegen den FC St. Pauli.

Die erste Halbzeit verlief dabei spektakulär. Nachdem St. Pauli bereits in der ersten Minute in Führung gegangen war, kamen die Duisburger durch Dave Fotso Youmssi zum Ausgleich (23.). Noch vor der Pause stellten Nikita Slavytskyi (36.) und Mirac Özgen (46.) den Endstand her. St. Pauli musste nach einer Roten Karte die zweite Hälfte in Unterzahl hinter sich bringen.