Für die U19 des VfL Bochum läuft es mehr als gut. In der Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga feiert Daniel Siebers Team bislang nur Siege. Mit den nächsten drei Punkten wäre das Achtelfinale bereits sicher.

Die U19 des VfL Bochum ist in der DFB-Nachwuchsliga weiterhin voll auf Erfolgskurs. Fünf Spiele, fünf Siege. 18:5-Tore: So liest sich die beeindruckende Bilanz der A-Junioren in der Liga A der Hauptrunde.

Weiterführend kann man sogar feststellen, dass die Mannschaft von Trainer David Siebers diese Saison nicht eine einzige Partie verloren hat. Schon die Vorrunde beendeten die Bochumer auf dem ersten Tabellenplatz in ihrer Gruppe E – mit elf Siegen, drei Remis und ohne Niederlage.

Im Nachholspiel gegen Eintracht Frankfurt bestätigte der VfL am Mittwoch erneut seine Form und konnte mit einem 2:1-Sieg die Hinrunde erfolgreich abschließen. Schon in wenigen Tagen kommt es zum schnellen Wiedersehen mit den Frankfurtern. Bereits am Sonntag reisen die Bochumer zum Auftakt der Rückrunde nach Frankfurt.

„Ich glaube, es wird ein ähnliches Spiel. Nicht nur unseren Jungs, sondern auch dem Gegner wird athletisch wahnsinnig viel abverlangt in der Englischen Woche. Wir sind am Anschlag und wird der Gegner auch sein. Für beide Teams geht es jetzt darum, sich so schnell wie möglich zu regenerieren. Wenn das überhaupt geht, wäre es noch wichtig zu rotieren. Das Spiel am Sonntag wird meiner Meinung nach hauptsächlich über Kampf und Power entschieden. Das ist aber auch das Schöne an dem neuen Modus dieser Liga, es gibt wirklich nur Topspiele.“

Kacper Koscierski hatte den Junioren im Hinspiel aufgrund einer Erkältung gefehlt. Der U18-Nationalspieler, der bereits von Dieter Hecking gelobt wurde, ist ein entscheidender Faktor fürs Team. Ob er in der kommenden Partie wieder dabei sein kann, kann Siebers noch nicht sagen. „Ist noch offen“, lautet seine knappe Antwort.

Besonders Keanu Kerbsties hat auf dem Platz eine starke Leistung gezeigt - auf einer für ihn neuen Position. „Er hat dort noch keinmal gespielt und hat das dann heute nicht nur gut, sondern sehr gut gemacht. Sonst spielt er weiter vorne“, lobt der Trainer. Ein Lob erhielt zudem Obed Ofori: „Wir waren kurz davor, ihn starten zu lassen. Es war eine knappe Entscheidung. Wir wissen aber, dass wenn man ihn bringt, er nochmal mit Wucht etwas bewegt.“

Mit einem Sieg in der nächsten Begegnung mit den Frankfurtern könnten die Bochumer bereits das Achtelfinale festmachen, da sie dann sicher einen der ersten vier Plätze belegen werden.