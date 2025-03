Am Mittwoch gewann die U19 vom VfL Bochum gegen die U19 von Eintracht Frankfurt mit 2:1. Das sagt VfL-Trainer David Siebers nach dem Spiel

Am Mittwochmittag empfingen die A-Junioren vom VfL Bochum den Nachwuchs von Eintracht Frankfurt am Bochumer Nachwuchsleistungszentrum in der DFB-Nachwuchsliga. Die Gastgeber gingen als Sieger aus der Partie hervor. 2:1 lautete der Endstand nach 90 Minuten.

Eigentlich hätte die Begegnung für beide Teams den Auftakt in die Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga darstellen sollen. Kurz vor Anpfiff wurde die Partie damals allerdings abgesagt, da das Schiedsrichtergespann um Nils Leichert den Platz an der Hiltroper Straße aufgrund von Frost für nicht bespielbar erklärt hatte.

Unter deutlich besseren Wetterbedingungen kam es nun zur neuen Ansetzung der Begegnung.

Der VfL Bochum ging mit viel Selbstbewusstsein in die Partie. Alle ihre bisherigen vier Spiele der Hauptrunde konnten sie für sich entscheiden. Zuletzt feierte man noch einen deutlichen 5:2-Sieg gegen den amtierenden deutschen A-Junioren-Meister, die TSG Hoffenheim.

“Während des Aufwärmens ist uns mit Julian Etse unser Stamm-Innenverteidiger mit Rückenproblemen weggefallen, dafür ist Jaden Kibbe kurz vorher eingesprungen. Auch Kacper Koscierski hat erkältet gefehlt. Die Vorzeichen standen also nicht so gut”, erklärte Siebers die personelle Ausgangslage.

Für mich war dieser Sieg der größte Sieg von den fünf, die wir gemacht haben. Nicht der Schönste, sogar eher das Gegenteil vom Schönsten. Daniel Siebers

Doch die Bochumer trotzten den Problemen und blieben erfolgreich. “Es war eine herausragend kämpferische Leistung, die wir gezeigt haben. Die erste Halbzeit lief nicht so gut. Frankfurt hat uns klar dominiert, ohne groß torgefährlich zu sein. Wir mussten viel Laufbereitschaft verrichten, weshalb uns das 1:0 nach dem Standard extrem gut getan hat. In der Halbzeitpause hatte ich schon viel zu bemängeln, weil wir es in der ersten Halbzeit nicht geschafft haben, so Vollgas draufzugehen wie wir und der VfL Bochum das sonst gerne haben”, analysiert der Coach die erste Halbzeit.

Nach dem Wechsel war sein Team dem Gegner dann spielerisch überlegen: “In der zweiten Halbzeit haben die Jungs gekämpft und Liebe auf dem Platz gelassen. Ich habe uns fast ausschließlich in der gegnerischen Hälfte gesehen, weswegen wir hochverdient gewonnen haben. Für mich war dieser Sieg der größte Sieg von den fünf, die wir gemacht haben. Nicht der Schönste, sogar eher das Gegenteil vom Schönsten.”

Einziger Kritikpunkt: Die vielen Chancen hätten seine Spieler schon eher nutzen können, doch Frankfurt war laut Siebers ein sehr starker Gegner, der es über weite Strecken gut gemacht habe.

Für beide Teams war es das letzte Spiel der Hinrunde in der Hauptrunde der Liga A. Der VfL Bochum beendet die Hinrunde mit dem fünften Sieg im fünften Spiel ungeschlagen auf dem ersten Tabellenplatz in Gruppe C. Die Eintracht aus Frankfurt bleibt nach den fünf Spielen weiterhin auf dem vierten Platz dieser Gruppe.