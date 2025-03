Die U19 des VfL Bochum feiert in der DFB-Nachwuchsliga den vierten Sieg im vierten Spiel. Schon vor der Halbzeit wird es deutlich.

Vier Spiele, vier Siege, dazu 16 eigene Tore und nur 4 Gegentore – die U19 des VfL Bochum bleibt das Maß der Dinge in der Gruppe C der DFB-Nachwuchsliga. Diesen Eindruck bestätigte die Mannschaft von David Siebers auch am Samstag bei der TSG Hoffenheim. „Wir haben die nächsten unglaublichen drei Punkte im Gepäck“, sagte der VfL-Trainer nach dem 5:2 (3:0).

„Es war eine harte Nuss“, erklärte er weiter. „Hoffenheim hat eine brutale Klasse und sensationelle Einzelspieler, sodass es wieder darum ging, das als Team herausragend zu lösen und das ist uns gerade um Kapitän Luc Dabrowski auch gelungen.“

Nach einigen Startschwierigkeiten übernahm der VfL die Kontrolle. Luis Pick (30./44.) und Cajetan Benjamin Lenz (41.) schossen die 3:0-Pausenführung für Bochum heraus. „Danach kippte das Spiel dann in unsere Richtung, wo wir fußballerisch als auch im Pressing dominanter wurden und trotz der spielerischen Qualität von Hoffenheim, durchgängig die besseren Torchancen hatten“, meinte Siebers.

Nach dem Seitenwechsel machten die Bochumer dort weiter, wo sie aufgehört hatten. „Die Anfangspower, die Hoffenheim in der zweiten Halbzeit bringen wollte, haben wir schnell gekontert“, meinte Siebers. Owono Darnell Keumo (52.) und der erst wenige Sekunden zuvor eingewechselte Obed Ofori (63.) stellten auf 5:0. „Da war das Spiel klar entschieden“, sagte der VfL-Trainer.

Auch wenn die Bochumer dem „hohen Aufwand Tribut zollen“ mussten und noch zwei Gegentore hinnehmen musste, „sind wir insgesamt hochzufrieden gegen so einen klasse Gegner den nächsten Sieg eingefahren zu haben und wieder fünf Tore erzielt zu haben“, sagte Siebers.

Die nächste Möglichkeit, die eigene Serie am Laufen zu halten, ergibt sich schon am kommenden Mittwoch. Dann empfängt der VfL Bochum zum letzten Hinrunden-Spiel Eintracht Frankfurt (5. März, 15 Uhr). mit gp

So spielten sie:

VfL: Speight – Koscierski, Dabrowski (74. Kibbe), Etse, Lenz (83.), Crimaldi, Jashari (62. Ofori), Günes, Tschoumy Nana (74. Meyer), Pick (83. Klinke), Keumo (83. Weber)

Tore: 0:1 Pick (30.), 0:2 Lenz (41.), 0:3 Pick (44.), 0:4 Keumo (52.), 0:5 Ofori (63.), 1:5 Taschetta (65.), 2:5 Onos (91.)

Zuschauer: 80

Schiedsrichter: Julian Gumz