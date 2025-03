Die Hinrunde der DFB-Nachwuchsliga geht seinem Ende zu. Der FC Schalke 04 hat Rückenwind für die Rückrunde gesammelt.

Die Hinserie in der DFB-Nachwuchsliga der A-Junioren ist für viele Mannschaften mit diesem Spieltag beendet. So langsam zeichnet sich ab, wer auch in der nächsten Runde mit um die Deutsche Meisterschaft spielen kann.

Alle drei großen West-Klubs waren in der Liga A schon am Sonntag gefordert. Während es Schalke 04 gut machte, geht Borussia Dortmund mit einem Rückschlag in die Rückrunde.

Eine Woche nachdem sich die U19 von Schalke 04 schon gegen den FC Bayern München durchsetzen konnte, ging die Erfolgsserie des königsblauen Nachwuchses weiter. Die Elf von Trainer Norbert Elgert besiegte den 1. FC Köln mit 3:1 (1:1). Damit stehen sie einen Spieltag vor dem Ende der Hinrunde in der Gruppe A auf dem zweiten Platz.

Vor über 400 Zuschauern brachte Luca Vozar Schalke in Führung (16.). Die sollte aber nicht lange vorhalten. Knapp eine Viertelstunde später glich Fayssal Harchaoui für die Kölner aus (30.). Bis zur Halbzeit waren beide Teams bemüht, ohne aber noch einmal zu einem Treffer zu kommen.

Das gelang erst in der zweiten Halbzeit. Ganz zur Freude der Schalker. Mit einem Doppelschlag tüteten Ayman Emran Gulasi (50.) und Mika Tom Wallentowitz (54.) den dritten Sieg im vierten Spiel für Schalke ein.

Am kommenden Wochenende sind sie wieder auswärts gefordert. Dann geht es zum 1. FC Heidenheim (9. März, 10.30 Uhr), ehe an 15. März das Nachholspiel beim Chemnitzer FC ansteht.

Der VfL Bochum bleibt in Gruppe C das Maß der Dinge. Die Mannschaft von Trainer David Siebers blieb auch im vierten Spiel ungeschlagen und feierte beim 5:2 (3:0) bei der TSG Hoffenheim den vierten Sieg in Serie.

Luis Raphael Pick (30./44.) und Cajetan Benjamin Lenz (41.) ließen schon vor der Pause keine Zweifel aufkommen. Owono Darnell Keumo (52.) und Obed Ofori (63.) legten nach der Pause schnell nach. Dass Hoffenheim noch zwei Ehrentreffer erzielte (65./91.), dürfte den VfL nicht weiter ins Schwitzen gebracht haben.

Ans Jubeln hat sich Borussia Dortmund in der Gruppe D noch nicht so recht gewöhnen können. Die Mannschaft von Trainer Mike Tullberg verlor das Spiel gegen die SpVgg Unterhaching mit 0:2 (0:1). So beenden die Schwarz-Gelben ihre Hinrunde mit einer einigermaßen ausgeglichenen Bilanz von zwei Siegen, zwei Niederlagen und einem Unentschieden.

Zum Rückrundenauftakt trifft der BVB nun am kommenden Wochenende auf RB Leipzig (9. März, 11 Uhr). Der aktuelle Tabellenführer hatte im Hinspiel mit 2:1 gegen Dortmund gewinnen können.