Schalke sichert sich Top-Talent Diego Backes vom VfL Bochum. Der torgefährliche Außenverteidiger wechselt zur U19 des S04 und will unter Elgert den nächsten Schritt machen.

Das ist ein Ausrufezeichen der Schalker Knappenschmiede! Mit Diego Backes wechselt ein echtes Top-Talent der unmittelbaren regionalen Konkurrenz zum königsblauen Nachwuchs. Die jüngsten Gerüchte - RS berichtete - sollten sich also bewahrheiten.

Der torgefährliche Außenverteidiger ist zwar erst 16 Jahre alt, soll aber im Sommer die U19 des FC Schalke 04 unter Coach Norbert Elgert verstärken. Der erfahrene U19-Cheftrainer ist überzeugt vom jungen Linksverteidiger: "Wir freuen uns sehr, dass Diego sich für uns entschieden hat", sagt Elgert zum Neuzugang. Er hebt die Stärken von Backes hervor: "Er ist spielstark, schnell und als Außenverteidiger äußerst torgefährlich. Wir sehen in ihm eine große Perspektive."

Backes hat in der U17 des VfL Bochum in der Nachwuchsliga in elf Partien elf Scorer gesammelt - und das als Außenverteidiger. Der 16-Jährige durchlief unter anderem bereits die Akademien von Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund und dem SC Paderborn, ehe er sich zur Saison 2023/2024 dem VfL Bochum anschloss.

Backes hatte zuletzt davon gesprochen, unbedingt so schnell es geht in den Seniorenfußball durchzustoßen, unbedingt Profi werden zu wollen. Dazu habe er mit seinem Vater und seinem Berater einen Plan erstellt. Der nächste Schritt in diesem Plan ist nun also der Wechsel in die U19 unter dem erfahrenen Schalker Erfolgstrainer Norbert Elgert, der in der Vergangenheit immer wieder ein Händchen für die Ausbildung von Talenten bewies.

Bis zum Sommer kämpft Backes allerdings noch mit dem VfL Bochum um die deutsche U17-Meisterschaft: Deutlich vor Schalke setzten sich die Bochumer Nachwuchskicker in der Vorrunde durch, qualifizierten sich damit überzeugend für die Liga A und dürfen noch vom ganz großen Wurf träumen.