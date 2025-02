Die U19 des VfL Bochum steht nach drei Spielen an der Spitze seiner Gruppe in der DFB-Nachwuchsliga. Trainer David Siebers findet nach dem nächsten Sieg nur ein Manko.

Die U19 des VfL Bochum eilt in der Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga von Sieg zu Sieg. Auch am dritten Spieltag der Gruppe C konnte die Mannschaft von Trainer David Siebers einen Erfolg einfahren. Dank des 2:1 (2:1) stehen die Bochumer auf dem ersten Platz – vor den Teams von Bayer Leverkusen und Hannover 96. „Dass Hannover zurecht da ist, zeigen sie gerade und mischen die Liga zusammen mit uns auf“, sagte der VfL-Trainer.

Dabei hätte der VfL den Sieg gegen den HSV sogar noch entspannter gestalten können. Zwar gingen die Bochumer durch Owono Darnell Keumo (5.) und Ciwan Günes (41.) noch vor der Pause in Führung, aber die Hamburger kamen noch zum Anschluss. „In dieser Runde warten nur Top-Gegner“, erklärte Siebers. „Und das hat man gesehen, was der HSV am Ball kann. Da mussten wir super aggressiv im Pressing sein. Wir durften nicht nachlassen, sobald man das einmal für eine kurze Phase gemacht hat, wie vor der Halbzeit, entwickeln sich da auch ein, zwei Großchancen.“

Eine davon nutzten die Gäste dann auch durch Kelvin Oluwasijibomi Ojo (45.). Trotzdem war Siebers voll des Lobes für seine Mannschaft. „Von den 90 plus vier Minuten haben wir das zu 80, 90 Prozent mit einer wahnsinnigen Intensität gespielt und viele Zweikämpfe gewonnen und super viele Ballgewinne gehabt. Das war sehr positiv“, erklärte Siebers.

Zu 100 Prozent war er aber nicht mit dem Spielverlauf zufrieden. „Das Einzige, was bemängelnswert war, dass wir die Riesenchance zum 3:0 nicht genutzt haben. Da hätten wir das Spiel vielleicht schon zu machen können. Und auch in der zweiten Halbzeit hatten wir noch viele Tormöglichkeiten, wo wir immer am Torwart oder an den Blocks hängen geblieben sind. So wurde es in der Schlussphase noch einmal hektisch“, sagte er. „Das hat die Mannschaft aber souverän zu Ende gespielt und die hochklassigen Stürmer, die der HSV hat, im Griff gehabt.“

Eine vom Papier her leichtere Aufgabe wartet am kommenden Spieltag auf den VfL Bochum. Dann geht es zur TSG Hoffenheim (1. März, 13 Uhr), die mit einem Punkt am Ende der Gruppe steht.

So spielten sie:

VfL Bochum: Speight – Koscierski, Dabrowski, Etse, Lenz, Crimaldi (80. Meyer), Jashari (75. Kerbsties), Günes (94. Weber), Tschoumy Nana, Pick (80. Ofori), Keumo

Tore: 1:0 Keumo (5.), 2:0 Günes (41.), 2:1 Ojo (45.)

Schiedsrichter: Bender

Zuschauer: 186