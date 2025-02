Die U19 des FC Schalke 04 FC besiegte den FC Bayern München in der DFB-Nachwuchsrunde 2:0. Auch dank einer starken Torwartleistung. Norbert Elgert lobte nach dem Spiel seinen Torwarttrainer Volkan Ünlü.

Vor den Augen seines Vorgängers Luca Podlech, der am Sonntag (14.00 Uhr, RS-Liveticker) mit der U23 des FC Schalke 04 gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Köln um den Klassenerhalt kämpft, lieferte Schalkes Torwart Johannes Simon Siebeking beim 2:0 gegen den FC Bayern München am Samstag eine starke Leistung ab.

Dabei stand Siebekings Einsatz vor dem Spiel noch auf der Kippe. Aber weil auch sein Vertreter Luca Höfel nicht zur Verfügung stand, biss Siebeking auf die Zähne. "Wir hatten vor dem Spiel ein großes Torwartproblem. Luca Höfel hatte sich verletzt und Joe Siebeking lag flach, konnte dann aber doch spielen und hat ein hervorragendes Spiel gemacht", lobte Schalkes U19-Trainer Norbert Elgert seinen Torwart.

Auffallend sind seine gute Strafraumbeherrschung und Kommunikation mit seinen Mitspielern. Sicher pflückte der 1,95 Meter große Keeper alles ab, was da in seinen Strafraum gesegelt kam. "Er hat jetzt das zweite Mal (in der Endrunde, die Red.) zu null gespielt. Das geht nur mit einem guten Torwart, aber auch nur mit herausragendem Verteidigen, individuell und gemeinsam", sagte Elgert.

Und das sei kein Zufall. "Wir haben da mit dem Volkan Ünlü einen der besten Torwarttrainer Deutschlands", brach Elgert eine Lanze für seinen Assistenten. Der in Gelsenkirchen geborene Ünlü kommt selbst aus der Knappenschmiede und stand später in der Türkei unter anderem bei Besiktas Istanbul und Trabzonspor unter Vertrag.

"Ich bin sehr froh, dass er an meiner Seite ist. Ein ehemaliger Spieler von mir, wir haben zusammen 2002 den DFB-Pokal gewonnen. Aber das hat ja hier Traditon", verdeutlichte der 68-Jährige. "Die Jungs werden ja oft gar nicht gesehen, die hier aus der Schmiede kommen. Bei Feynoord (Rotterdam, die Red.) spielt Timon Wellenreuther in der Champions League. (Erdem, die Red.) Canpolat ist Stammtorwart in der 1. Liga in der Türkei. Lars Unnerstall spielt bei Twente (Enschede, die Red.) und Timon Weiner spielt bei Holstein Kiel", zählte er auf.

Auf Schalke ist der 41-jährige Ünlü längst ein anerkannter Fachmann, der in die Fußstapfen von Lothar Matuschak gestiegen ist, der einst Spieler wie Maniel Neuer, Ralf Fährmann oder Christian Wetklo ausgebildet hat. Auch, wenn Ünlü bis heute ältere S04-Fans vor allem wegen seines Einsatzes beim 2:1-Erfolg beim VfL Bochum 2004 in Erinnerung haben. Damals wurde er - mit Spritzen einsatzfähig gemacht - von den VfL-Fans gnadenlos ausgebuht, wurde immer unsicherer, machte Fehler - und hielt in der Schlussphase mit einer tollen Parade den Sieg fest. Anschließend fiel er aber ein halbes Jahr aus - und machte nie mehr ein Spiel für seinen Herzensklub.

"Also das hat hier Tradition. Und wir sind froh, in der letzten Saison mit Luca Podlech und jetzt mit "Siebe" - und auch den Jungjahrgängen, die sind auch gut - gute Jungs nachkommen. Ohne Zweifel", sagte Elgert.

Auf Schalke dürfte es für Siebeking dennoch schwierig werden einen Profivertrag zu erhalten, da der Klub großes Vertrauen in Luca Podlech hat. Aber seine Vorgänger haben es ja bewiesen, dass man auch über Umwege zum Ziel kommen kann. Vielleicht ist ja die U23 im kommenden Jahr zunächst eine Option.