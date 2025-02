Mertcan Ayhan hat im Gegensatz zu Mika Khadr, Ayman Gulasi und Zaid Amoussou-Tchibara noch keinen Profivertrag auf Schalke unterschrieben. Das sagen Norbert Elgert und Youri Mulder.

Der FC Schalke 04 hat mit Zaid Amoussou-Tchibara, Mika Khadr und Ayman Gulasi bereits Profiverträge abgeschlossen. Auch Taylan Bulut, der ebenfalls noch für die U19 spielberechtigt ist, hat seinen Kontrakt bei den Königsblauen bis 2029 verlängert.

Aber wie ist der Stand bei Mertcan Ayhan? Der Kapitän lieferte auch beim 2:0 gegen den FC Bayern München mittig in der Fünferabwehrkette eine starke Leistung ab. Aber auch als Sechser ist er in der U19 eine Bank. "Mertcan war ein Jahr durchgängig verletzt und er hat auch ganz lange gebraucht, um wieder in Form zu kommen. Aber im Moment ist er natürlich - das kann man schon sagen - der Kopf der Mannschaft" lobte ihn sein Trainer Norbert Elgert nach dem Spiel. "Er macht das in der Fünferkette, auf die wir ja nach dem ersten Spiel umgestellt haben, unglaublich gut. Er gewinnt seine Zweikämpfe, er ist im Spielaufbau gut."

Der Vertrag des 18-Jährigen türkischen U19-Nationalspielers läuft am Ende der Saison aus. Kann Schalke ihn trotz Konkurrenz vor allem aus der Türkei verlängern? Und will Schalke das überhaupt? "Er hat das volle Vertrauen des Klubs. Ich werde auf jeden Fall empfehlen, ihn zu halten", erklärte Elgert ganz offen. Er sei sich sicher, dass Mertcan Ayhan wie sein Bruder Kaan das Zeug für eine Profikarriere hat.

Youri Mulder, der das Spiel gegen die Bayern mit Ben Manga von der Bande aus beobachtet hat, ließ sich zum Stand der Dinge nichts entlocken, lobte aber ebenfalls den gebürtigen Gelsenkirchener. "Er hat seine Sache in der Mitte gut gemacht", sagte Mulder zufrieden. "Er ist körperlich stark und mit Mika Khadr ein bisschen der Leader der Truppe. Ich fand ihn auch gut", lobte der Sportdirektor. Sein Urteil: "Er hat Potenzial."

"Ich hoffe natürlich, dass es für ihn auf Schalke weitergeht", sagte Elgert. "Wir freuen uns immer, wenn die Jungs hier bleiben. Aber er wird keine Probleme haben, im Profifußball unterzukommen. Und ich hoffe hier und gehe auch davon aus hier."