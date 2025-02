Rot-Weiss Essens U19 konnte den Niederrheinpokal in der vergangenen Spielzeit gewinnen. Auf dem Weg zur Titelverteidigung steht nun ein Stadtderby an. Es geht gegen ETB Schwarz-Weiß Essen.

Nach dem ersten Sieg in der Hauptrunde der U19 DFB-Nachwuchsliga B wartet am Mittwoch die nächste schwierige Aufgabe auf Rot-Weiss Essen. Im A-Junioren Niederrheinpokal kommt es zum Derby gegen ETB Schwarz-Weiß Essen.

Viel Zeit zum Feiern bleibt nicht. Im Pokal geht es schon unter der Woche weiter. "Da wollen wir jetzt erstmal nachlegen und in Schwung bleiben", schilderte U19-Trainer Simon Hohenberg nach dem Sieg gegen den SC Paderborn.

Was die Kadertiefe anbelangt macht sich der Coach keine Sorgen: "Wir haben schon eine gewisse Breite im Kader, wo wir dann frische Spieler am Start haben."

Sonderlich anders sind die Vorbereitungen auf einen Gegner wie ETB nicht, auch wenn man über die Kontrahenten in der Nachwuchsliga im Vorfeld mehr weiß als über kleinere Gegner aus dem Pokal.

"Wir haben schon unsere Infos, aber das Hauptaugenmerk liegt bei uns, definitiv. Wir wollen unsere Prinzipien und unseren Spielstil auf den Platz bekommen. Das ist das A und O."

Wir sind auf jeden Fall schon gewarnt. Simon Hohenberg

Hohenberg erkennt dennoch einen großen Unterschied zu Spielen in der Liga: "Die äußeren Begebenheiten werden schon ein extremer Faktor sein. Der Platz darf, meines Wissens nach, in der Niederrheinliga gar nicht bespielt werden, weil er so klein ist. ETB wird da schon einen Festakt draus machen. Dementsprechend sind wir auf jeden Fall schon gewarnt."

In der letzten Saison hat RWE bereits gezeigt, dass sie mit allen Begebenheiten zurechtkommen, denn am Ende durften sie den Pokal nach einem spannenden Finale gegen Fortuna Düsseldorf in die Höhe recken.

Auf dem Weg zur Titelverteidigung muss also auch das Essener Stadtderby überstanden werden, auch wenn Hohenberg weiß: "Es wird sehr unangenehm werden. Kleiner Platz. Derby. Wir haben alle Antennen oben."

ETB steht in der Niederrheinliga aktuell auf dem neunten Rang und kämpft um den Klassenerhalt. Das spielfreie Wochenende wird mit einem Testspiel überbrückt.

Am 26.02. um 19:00 Uhr wird sich dann zeigen, ob das Derby im Pokal ein überraschendes Ergebnis mit sich bringen kann. Hohenberg ist definitiv schon bereit: "Wir haben total Bock auf das Spiel. Wir sind Titelverteidiger und wollen weiterkommen."