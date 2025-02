Am Sonntag knistert es im Parkstadion. Der FC Bayern München ist zu Gast bei der U19 des FC Schalke 04. Da war doch mal etwas?

Am Sonntag (11.00 Uhr, RS-Liveticker) gastiert der FC Bayern München im Parkstadion. Es ist der vierte Spieltag in der Zwischenrunde der neu eingeführten DFB-Nachwuchsliga.

Die U19 des FC Schalke 04 verlor am ersten Spieltag mit 0:2 gegen den 1. FC Heidenheim und gewann anschließend mit 2:0 gegen Weder Bremen. Die Partie gegen den Chemnitzer FC musste verlegt werden. Das Team von FCB-Trainer Peter Gaydarov dagegen hat die ersten beiden Partien gewonnen, ehe zuletzt eine 2:3 folgte - ebenfalls gegen Heidenheim.

Der FC Bayern ist natürlich nicht irgendein Gegner. Bei warmen Temperaturen dürften sicherlich deutlich mehr, als die sonst üblichen 300 Zuschauer den jungen Schalkern vor Ort die Daumen drücken. Denn genau für solche Spiele wurde die neue Liga eingeführt, um sich frühzeitig in der Saison mit den besten Nachwuchsteams Deutschlands messen zu können.

Denn Schalke gegen Bayern, das war bisher nur in der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft möglich. Und vielleicht gibt es für die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert, die wohl erneut ohne ihren Torjäger Zaid Amoussou-Tchibara auskommen muss, ein gutes Omen.

Denn Kapitän Mertcan Ayhan ist auf Seiten der Königsblauen gesetzt. Und ein Ayhan stand gegen den FC Bayern schon einmal mit den Knappen auf dem Platz. Und das hatte es in sich.

Am 17.6.2012 besiegte die U19 des S04 den FCB im Stimberg-Stadion in Oer-Erkenschwick im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft mit 2:1 und kürte sich so zum Meister. In der Innenverteidigung dabei: Kaan Ayhan, Mertcans großer Bruder.

Ebenfalls mit dabei: Sead Kolasinac, Philippp Hofmann und Philipp Max. Was für eine Mannschaft! Ein gewisser Max Meyer wurde als B-Jugendlicher nach dem 0:2 durch Alessandro Schöpf (58.) nach einer Stunde eingewechselt und sorgte für die Wende. René Klingenburg (68.) und Hofmann (73.) trafen vor 15.000 Zuschauern zum Sieg.

Wiederholt sich am Sonntag - wenn auch nicht bei einem Endspiel - Geschichte? Schalke U19 - FC Bayern U19 2:1 (17.6.2012)

Schalke: Raeder - Korczowski, Ayhan, Kolasinac, Borgmann - Baus, Zander - Klingenburg Balci (88. Babic) - Hofmann, Max (62. M. Meyer, 90. Harder)

Bayern München: Zingerle - Rankovic, Wein, Grill, Sallahi (83. Jelisic) - Schmitz (80. Schwarz), Hürzeler, Rothenbücher (74. Weihrauch), Schöpf - Derflinger, Friesenbichler.

Schiedsrichter: Bastian Dankert (Rostock).

Tore: 0:1 Schöpf (59.), 1:1 Klingenburg (68.), 2:1 Hofmann (73.).

Gelbe Karten: Balci, Baus – Friesenbichler, Grill.

Zuschauer: 13.000 (ausverkauft).