Mertcan Ayhan ist der Kapitän der U19 des FC Schalke 04. Schalkes Trainer Norbert Elgert bezeichnet ihn als Kopf der Mannschaft. Wird S04 auch seinen Vertrag verlängern (können)?

Assan Ouedrago - für zehn Millionen Euro an RB Leipzig verkauft. Taylan Bulut - Stammspieler in der Zweitligamannschaft der Königsblauen. Zaid Amoussou-Tchibara - feierte sein Debüt bei den Profis im Heimspiel gegen den Karlsruher SC. Alle drei könnten noch für die U19 des Knappen in der Zwischenrunde der neu geschaffenen DFB-Nachwuchsliga auflaufen.

Damit würden der S04 sicherlich die stärkste Mannschaft seit Jahren stellen. Einer, der noch dabei ist und dem ebenfalls riesiges Potenzial bescheinigt wird, ist Mertcan Ayhan. Der Bruder von Kaan Ayhan hatte 2024 ein echtes Seuchenjahr, war überwiegend verletzt und wurde dadurch in seiner Entwicklung zurückgeworfen. Wohl nur deshalb stand er zuletzt weniger im Fokus als die drei Erstgenannten.

Seit Mitte Oktober des vergangenen Jahres ist der Bruder von Kaan Ayhan aber wieder fit und könnte Schalkes Trumpf in der Nachwuchsrunde werden. Beim 2:0 bei Werder Bremen erzielte der Defensivspezialist mit Führungsqualitäten den Führungstreffer für die Königsblauen. U19-Trainer Norbert Elgert bezeichnet seinen Kapitän, der seit der U9 für den S04 aufläuft, nicht ohne Grund als Kopf der Mannschaft.

Schalkes Erfolgscoach hält große Stücke auf den gebürtigen Gelsenkirchener. Aber wie geht es mit Ayhan weiter? Sein Vertrag bei den Knappen läuft nach dieser Saison aus. Gelingt es Schalke 04 auch den Kontrakt mit diesem Perspektivspieler mit dem großen Potenzial zu verlängern? Und mit welchem Ziel?

Denn längst sind auch andere Klubs aus dem Inland und Ausland auf den kopfballstarken Sechser aufmerksam geworden. Neben Vereinen aus Italien wie zum Beispiel AS Rom wird vor allem auch den türkischen Spitzenvereinen ein starkes Interesse an Mertcan Ayhan nachgesagt. Der kürzeste Draht besteht natürlich zu Galatasaray Istanbul, wo sein inzwischen Bruder Kaan als Profi spielt.

Aber auch Kaan Ayhan hat seine ersten Schritte im Profifußball beim S04 gemacht und kann sich sogar zum Karriereende eine Rückkehr zu den Königsblauen vorstellen. Kein schlechtes Vorbild für seinen Bruder, der sich mit jedem starken Auftritt in der DFB-Nachwuchsliga mehr in den Vordergrund spielt. Am kommenden Samstag gegen den FC Bayern München hat er die nächste Gelegenheit dazu.