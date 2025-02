In der Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga der A-Junioren stand der dritte Spieltag an. Besonders groß war nach dem Abpfiff der Jubel bei Schalke 04 und Rot-Weiß Oberhausen.

Für alle Mannschaften aus dem Westen stand an diesem Wochenende der dritte Spieltag in der Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga auf dem Plan. Dabei durften vor allem der FC Schalke 04 und Rot-Weiß Oberhausen jubeln.

Gruppe A

Der FC Schalke 04 jubelte über den ersten Sieg in der Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga der A-Junioren. Die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert feierte einen 2:0 (0:0)-Sieg bei Werder Bremen.

Nach einer noch torlosen ersten Halbzeit trafen Luca Vocar (63.) und Malik Tubic (85.) für den königsblauen Nachwuchs. Damit springt Schalke in der Sechser-Gruppe auf den vierten Platz.

Gruppe C

Der VfL Bochum greift als letzte Mannschaft aus dem Revier ins Geschehen ein. Der Anstoß der Partie gegen Bayer Leverkusen erfolgt um 14 Uhr. Wir aktualisieren den Text nach dem Abpfiff dort erneut.

Gruppe D

Deutlich früher und lebendiger als auf den anderen Plätzen ging es beim Gastspiel von Borussia Dortmund bei Union Berlin zu. Am Ende drehte der BVB das Spiel und gewann mit 4:2 (1:2). Bereits in der sechsten Minute ging der Gastgeber in Führung, nur um postwendend durch Pharell Kegni den Ausgleich zu kassieren (7.). Der BVB geriet durch einen Foulelfmeter allerdings erneut in Rückstand (20.).

Nach der Pause blieb Union aktiver. Doch das Tor machte der BVB. Ousmane Diallo glich zum 2:2 aus (72.). Fünf Minuten später bekamen auch die Dortmunder einen Elfmeter zugesprochen, der zunächst pariert wurde. Alex Niziolek verwandelte den Nachschuss (77.). Diallo stellte mit seinem zweiten Tor noch auf 4:2 (82.).

Liga B Gruppe G

In der Liga B bleibt der MSV Duisburg weiter ungeschlagen. Im dritten Spiel der Hauptrunde holte das Team von Trainer Marcus Jahn das zweite Unentschieden. Beim 1:1 (1:1) gegen den FC Hennef 05 erzielte Dave Fotso Youmssi die Führung für die Meidericher (35.), die aber nur kurze Zeit später schon egalisiert wurde (39.).

Weiter auf den ersten Sieg muss Rot-Weiss Essen warten. Im Derby der Gruppe G bei Rot-Weiß Oberhausen unterlag RWE mit 3:4 (0:4). Bereits zu Pause hatten Ilias El Amrani (17.), Marlon Brill (24.), Jermaine Jann (30./Elfm.) und Haruto Shakata (42.) scheinbar für die Vorentscheidung gesorgt.

Nach dem Seitenwechsel gelang Yasin Pirnal (60.) der erste Treffer für RWE. Ben Berzen (87.) ließ die Essener noch einmal ein wenig Hoffnung schnuppern. Die steigerte sich sogar noch, als Kamil Kaya (89.) den Anschlusstreffer erzielte. Zum Punktgewinn sollte es aber nicht mehr reichen.