Kurz vor Weihnachten 2024 gab Rot-Weiss Essen bekannt, dass sich nach der Saison die Wege von U19-Trainer Simon Hohenberg und RWE trennen werden. Der Nachfolger steht fest.

Rot-Weiss Essen stellt sich im Nachwuchs zur Saison 2025/2026 neu auf. Nachdem am 22. Dezember 2024 bekannt wurde, dass Simon Hohenberg nach der laufenden Serie den Verein verlassen wird, suchte RWE einen geeigneten U19-Trainer.

Und, siehe da: Wie RevierSport erfuhr, wurden Sportdirektor Christian Flüthmann und Michael Lorenz, Sportlicher Leiter des rot-weissen Nachwuchsleistungszentrums, in den eigenen Reihen fündig. Michael Delura soll ab dem 1. Juli 2025 intern aufsteigen und von der U17 in die U19 als Coach wechseln.

Wie RS aus dem RWE-Umfeld erfuhr, sollen sich beide Seiten schon darüber einig sein - es heißt, dass es nur noch durch die Gremien abgesegnet und vertraglich fixiert werden muss.

Auf RevierSport-Nachfrage sagte Flüthmann, der als Sportdirektor auch das NLZ unter seinen Fittichen hat: "Die Suche nach einem Nachfolger von Simon Hohenberg ist noch nicht abgeschlossen. Wir führen hierzu Gespräche. Vollzug können wir derzeit noch nicht vermelden. Mit der Arbeit von Michael Delura als U17-Trainer sind wir aber sehr zufrieden." Wer auf Delura bei den B-Jugendlichen folgen könnte, steht noch nicht fest.



Der 39-jährige A-Lizenzinhaber arbeitet seit dem 1. Juli 2022 - RevierSport berichtete - für Rot-Weiss Essen und blickt aktuell auf 40 Pflichtspiele als U17-Trainer zurück. Sein Punkteschnitt liegt bei 0,98 Zählern pro Partie. Auch wenn diese Zahlen nicht gerade für große Furore sorgen, ist Delura in der NLZ-Branche ein gefragter Mann und hatte nach RS-Informationen auch einige Anfragen aus diversen Nachwuchsleistungszentren vorliegen - jedoch nur als U17-Trainer. Bei RWE kann der einstige Bundesliga-Stürmer den nächste Schritt als U19-Coach machen.

Michael Delura stand acht Jahre beim FC Schalke 04 unter Vertrag

Delura ist vielen Fußball-Fans im Ruhrgebiet mit Sicherheit ein Begriff. Er hat in seiner Karriere 76 Bundesligaspiele (acht Tore, sechs Vorlagen), 34 Begegnungen in der 2. Bundesliga, 18 Partien in der 3. Liga und 22 Spiele in der Oberliga bestritten.

Zwischen 1999 und 2007 stand er beim FC Schalke 04 - 30 Einsätze für die Profis (vier Tore), 36 Spiele (acht Treffer) für die U23 - unter Vertrag und wurde in dieser Zeit auch an Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach ausgeliehen. Im Sommer 2007 verließ Delura, der auch U18-, U19-, und U20-Nationalspieler war, Schalke in Richtung Panionios Athen. Für die Griechen bestritt er 21 Pflichtspiele (drei Tore), bevor er zum 1. Juli 2009 zu Arminia Bielefeld wechselte. Seine letzte Station war der VfL Bochum von Januar 2012 bis zum 30. Juni 2013, dann beendet Delura seine Profikarriere.

Im Winter 2020 startete er seine Trainer-Karriere. Hier war er für ein halbes Jahr Co-Trainer unter Benedetto Muzzicato bei Viktoria Berlin und auch Nachwuchskoordinator des Klubs. Im Sommer 2022 kehrte er ins Ruhrgebiet ins Nachwuchsleistungszentrum von Rot-Weiss Essen zurück.