Der 2. Spieltag in der DFB-Nachwuchsliga steht in den Büchern. Während Rot-Weiß Oberhausen einen Punkt aus Hamburg entführen konnte, gelang das Hauptunden-Debüt für Bochum.

Während am Samstag schon vier der West-Klubs in der DFB-Nachwuchsliga seine Spiele absolvierte, legte die andere Hälfte zumindest in Teilen nach. Das Spiel des FC Schalke 04 beim Chemnitzer FC war bereits frühzeitig aufgrund der Witterungsbedingungen abgesagt und auf den 16. März verschoben worden. So waren am Sonntag in der Liga A nur der VfL Bochum und in Liga B Rot-Weiß Oberhausen gefordert.

Nachdem der VfL aufgrund einer Spielabsage am 1. Spieltag noch zuschauen musste, ging es für das Team von Trainer David Siebers nun auswärts bei Hannover 96 in die Hauptrunde.

Die beiden Mannschaften kannten sich bereits aus der Vorrunde. Dort hatten die Bochumer zweimal gewinnen können. Und auch das dritte Aufeinandertreffen entschied der VfL für sich - und wie. Am Ende stand ein 5:0 (2:0)-Kantersieg auf der Ergebnistafel. "Wir haben im Vergleich zu den Ligaspielen noch einmal einen draufgesetzt", sagte Siebert.

Die Führung erzielte Kacper Koscierski (19.), der zuletzt auch von Profi-Trainer Dieter Hecking gelobt worden war. Luis Pick erhöhte noch vor der Pause (39.). Nach der Pause schraubten Daryl Brian Tschoumy Nana (55.), Julian Yao Maquli Etse (60.) und Cajetan Benjamin Lenz (85.) das Ergebnis in die Höhe.

"Wir haben uns viele Torchancen herausgearbeitet, die wir auch gut genutzt haben", erklärte der VfL-Trainer. "Was mir imponiert hat, war, dass es nach den Wechseln gar keinen Abbruch gab. Diese Mannschaft hat das Wort Mannschaft verdient. Wir haben eine wunderbare Team-Leistung gezeigt."

RWO entführt einen Punkt

Schon vor der Partie beim FC St. Pauli hatte sich RWOs U19-Trainer Mike Terranova zuversichtlich gezeigt, „dass wir auch etwas Zählbares aus Hamburg im Gepäck nach Oberhausen mitnehmen können“. Das hätte eventuell sogar noch etwas mehr sein können. Am Ende stand mit dem 1:1 (0:1) der erste Punktgewinn für den Kleeblatt-Nachwuchs. Am ersten Spieltag hatten sie noch mit 0:1 gegen den SC Paderborn verloren.

Schon in der achten Minute ging Oberhausen in Rückstand, kämpfte sich aber immer mehr in die Partie. Ab der 35. Minute taten sie das nach einem Platzverweis für die Hausherren in Überzahl. Allerdings dauerte es noch bis zur zweiten Halbzeit, ehe Jermaine Jann (49.) den Ausgleich erzielen konnte. Damit steht RWO in der Gruppe G einen Punkt vor Rot-Weiss Essen. Am kommenden Wochenende kommt es zum Aufeinandertreffen der beiden Lokalrivalen (16. Februar, 11 Uhr).