Rot-Weiß Oberhausen ist mit einer Niederlage in die DFB-Nachwuchsliga gestartet. Die U19 des Regionalligisten unterlag dem SC Paderborn mit 0:1.

Ein halbes Jahr lang hatte sich die U19 von Rot-Weiß Oberhausen mit starken Leistungen durch die Niederrheinliga gekämpft, um ab Februar 2025 in der DFB-Nachwuchsliga zu starten.

Mit Rot-Weiss Essen, MSV Duisburg, FC St. Pauli, FC Hennef, VfL Osnabrück und SC Paderborn kämpft RWO um in sechs Hin- und Rückspielen um die ersten vier Tabellenplätze. Diese würden RWO den Verbleib in der DFB-Nachwuchsliga sichern.

Der Anfang ist gemacht und ging leicht daneben. Gegen den SC Paderborn unterlag RWO am Sonntag (2. Februar) vor 80 Zuschauern an der heimischen Lindnerstraße mit 0:1. Simeon Tsanev erzielte in der 80. Minute per Freistoß den Siegtreffer für den Nachwuchs des Zweitligisten.

"Eigentlich war das ein typisches 0:0-Spiel. Dann kassieren wir nach einer Freistoß-Bogenlampe das bittere 0:1. Schade! Meine Jungs hätten sich für den Aufwand auf jeden Fall den Punkt verdient", befand Mike Terranova.

Der RWO-U19-Trainer meinte weiter: "Das war ein Spiel auf Augenhöhe. Bei uns haben alle an einem Strang gezogen und auch gut verteidigt. Wir hatten auch drei oder vier gute Chancen, wo es im Paderborner Kasten hätte klingeln können. Aber wir werden daraus lernen und schnell in dieser tollen Spielklasse ankommen."

Die Paderborner, die die U19-Hauptrunde mit den Topteams nur wegen eines Punktes verpassten, sind für Terranova der Favorit in der Gruppe G. "Ich habe sie schon in den Testspielen gegen Bochum und Osnabrück gesehen. Sie sind verdammt stark. Überhaupt entwickelt sich der Gesamtverein SC Paderborn stetig und in die richtige Richtung. Respekt, was dort geleistet wird", betont Terranova.

Das nächste Spiel steht für den RWO-Nachwuchs am kommenden Sonntag - 9. Februar, 11 Uhr - in Hamburg beim FC St. Pauli an. Die RWO-Talente erwartet eine ganz besondere Reise in den hohen Norden.

Terranova verrät: "Das wird eine Art Mannschaftsfahrt. Wir werden mit dem RWO-Mannschaftsbus nach Hamburg fahren und dort von Samstag auf Sonntag auch ein Hotel beziehen. Die Jungs haben sich solch ein Erlebnis aufgrund der bisher starken Saison auch verdient. Ich bin auch zuversichtlich, dass wir auch etwas Zählbares aus Hamburg im Gepäck nach Oberhausen mitnehmen können."