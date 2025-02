Die Hauptrunde in der DFB-Nachwuchsliga ist gestartet. Den ersten Spieltag dürften die meisten Teams wohl gerne vergessen.

Nach der Winterpause geht es auch in der DFB-Nachwuchsliga der A-Junioren in der Hauptrunde wieder um Punkte. An diesem Wochenende waren auch die West-Klubs im Einsatz.

Während Borussia Dortmund, Schalke 04 und der VfL Bochum in der A-Liga an den Start gehen, duellieren sich Rot-Weiss Essen, der MSV Duisburg und Rot-Weiß Oberhausen in der B-Liga.

Der Start ins neue Jahr verlief dabei eher enttäuschend für die Klubs aus dem Westen.

Liga A

Bereits am Samstagnachmittag reiste Borussia Dortmund in Gruppe D zum Nachwuchs von RB Leipzig. Während der eigentliche U19-Trainer Mike Tullberg beim 1. FC Heidenheim mit den Profis einen Sieg feiern konnte, musste Interimstrainer Eren Yilmaz eine Niederlage verdauen.

Dortmund verlor nach langer Unterzahl mit 1:2 (0:2). Leon Schößler sah schon nach 20. Minuten Gelb-Rot. Sein zweites Foul führte zu einem Elfmeter und zur Führung für die Gastgeber, die noch vor der Pause nachlegten. Der Anschluss von Diego Ngambia kurz nach der Pause (49.) änderte nichts am Endergebnis.

"Wir haben in der zweiten Halbzeit kaum Leipziger Chancen zugelassen. Schade, dass sich die Jungs für ihre gute Leistung nicht mit einem Punkt belohnt haben", sagte Yilmaz

Gleiches galt auch für die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert. Der Nachwuchs des FC Schalke 04 verlor zum Auftakt gegen den 1. FC Heidenheim mit 0:2 (0:0).

Dabei hatten die Königsblauen mehrmals die Chance, in Führung zu gehen. Mit der ersten eigenen Torchance gingen die Gäste aber in Führung (68.). In der Nachspielzeit fiel dann die Entscheidung (94.).

Gar nicht erst zum Einsatz kam der VfL Bochum. Das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt wurde abgesagt, nachdem es bereits von 11 Uhr auf 14 Uhr verschoben worden war.

Liga B

Im Derby zum Hauptrunden-Auftakt in der Gruppe G zog Rot-Weiss Essen den Kürzeren. RWE verlor beim MSV Duisburg mit 0:2 (0:1) - und beendete das Spiel dabei nur zu Neunt. James Gnagnon (34.) und Jamie Nwofor (73.) sahen jeweils Rot. Die Tore für die Gastgeber erzielten Yannik Scholl (3.) und Mirac Özgen (74.).

Auch Rot-Weiß Oberhausen beendete den ersten Spieltag mit einer Niederlage. Gegen den SC Paderborn setzt es nach einem Treffer in der 80. Minute eine 0:1 (0:0)-Niederlage.