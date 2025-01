Borussia Dortmund steht vor dem Verlust seines erfolgreichen U19-Trainers Mike Tullberg.

Nach Informationen der Ruhr Nachrichten verhandelt der 39-Jährige derzeit mit dem norwegischen Fußball-Erstligisten Brann Bergen aussichtsreich über einen sofortigen Einstieg als Chefcoach. Der Vize-Meister beginnt Mitte des Monats seine Saisonvorbereitung.

Tullberg hat den BVB-Nachwuchs 2022 zur deutschen Meisterschaft geführt, in allen vier Saisons seiner U19-Amtszeit wurde er Meister in der A-Junioren-Bundesliga West. Er arbeitete unter anderem mit Youssoufa Moukoko oder Jamie Gittens, die in den Profikader aufstiegen.

Laut Ruhr Nachrichten liegt dem Dänen nun ein unterschriftsreifer Vertrag vor, von norwegischen Medien wurde er bei der Besichtigung des Stadions in Bergen gesichtet. Beim Vorbereitungsstart der BVB-U19 am Montag soll Tullberg fehlen.