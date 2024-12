Ein RWE-Talent ging Anfang Dezember auf Reisen um sich bei einem Jugend-Nationalteam vorzustellen. Bei der U15 ist er Stammspieler.

Ein RWE-Spieler bei der Nationalmannschaft. Was bei den Profis in der aktuellen Krise kein Thema ist, ist für Jugendspieler Florian Isljami jetzt Realität geworden. Der U15-Akteur aus Rot-Weiss Essens Förderwerk wurde zu einem Trainingslager der nordmazedonischen U15-Nationalmannschaft eingeladen.

Beim Lehrgang, der am vergangenen Montag (9. Dezember) im nordmazedonischen Kichevo begonnen hatte und am Samstag endete, durfte sich der Jugendspieler dem Verband präsentieren.

Beim Tabellendritten der C-Junioren-Regionalliga West ist Isljami ein absoluter Leistungsträger. In elf Partien der Hinrunde spielte der Verteidiger zehn Mal, acht Mal stellte ihn Trainer Julian Hasselberg von Beginn an auf. Der Gang des 14-Jährigen ist kein Einzelfall: Rot-Weiss Essens U-Mannschaften brachten in den letzten Jahren einige Junioren-Nationalspieler hervor. Aktuell läuft neben dem Isljami allerdings nur U19-Außenverteidiger Yan Marcos Friessner Montas für eine Nationalmannschaft auf ­– er spielt für die U23 der Dominikanischen Republik.

Rot-Weiss Essen: Doppelter Nationalspieler-Abgang im Sommer

In der vergangenen Saison betreute U19-Trainer Simon Hohenberg außerdem noch den türkischen U19-Nationalspieler Berkant Gedikli, der im Mai von RWE einen Profivertrag erhielt. Die Vertragsauflösung folgte drei Monate später, und er schloss sich Regionalligist Türkspor Dortmund an. Ebenfalls nicht mehr bei RWE spielt der albanische U19-Nationalsspieler Milot Ademi, der im Sommer zu Rot-Weiss Erfurt wechselte und sofort an den Oberligisten Wilhelmshaven weiterverliehen wurde.

In Michael Deluras U17 spielen mit Kapitän Dominik Hardi (vormals U15-Nationalmannschaft Kroatien) sowie Alexandru Hirtopeanu (vormals U15-Nationalmannschaft Rumänien) zwei ehemalige U-Nationalspieler.