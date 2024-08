U19: Tragischer Todesfall bei der Fortuna - Auftakt gegen Schalke abgesagt

Nach einem tragischen Todesfall wurde der U19-Auftakt von Fortuna Düsseldorf gegen Schalke abgesagt.

Fortuna Düsseldorf hat den Auftakt in die U19-Nachwuchsliga gegen Schalke am Sonntag abgesagt. Der Fußball-Zweitligist trauert um einen Jugendspieler. Es handelt sich um den 16-jährigen Newton Opoku-Mensah. Vereinsangaben zufolge ist er am Dienstagabend beim Baden in einem Duisburger Badesee verunglückt und später im Krankenhaus an den Folgen des Unglücks verstorben.

Daher wurde beschlossen, dass der Trainings- und Spielbetrieb aller Jugendmannschaften der Fortuna von der U9 bis zur U19 bis auf Weiteres ausgesetzt wird. Aus diesem Grund findet die Partie der A-Junioren am Sonntag nicht statt. Ein Nachholtermin ist noch nicht bekannt.

Auch der FC Schalke äußerte sich zu dem Unglück: "Der FC Schalke 04 und die Knappenschmiede sind zutiefst betroffen über den Verlust des jungen Fortuna-Talents und in Gedanken bei der gesamten Fortuna-Familie, Newtons Angehörigen und Freunden, dem Team der U17 und allen Spielern sowie Mitarbeitenden des Düsseldorfer Nachwuchsleistungszentrums."

Anstelle der Partie am Flinger Broich testet die Schalker U19 am Sonntag (4.8.) auf Rasenplatz 4 gegen die U23 des SC Verl. Anpfiff ist um 12 Uhr, der Eintritt ist für alle Zuschauer frei. Das erste Pflichtspiel der Spielzeit 2024/2025 erwartet die Königsblauen nun voraussichtlich am 10. August (11 Uhr) gegen Borussia Dortmund im Parkstadion.