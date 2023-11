U19-Niederrheinliga: Nach Katastrophenstart - die Gründe für die Wende beim KFC Uerdingen

Der KFC Uerdingen hat den Katastrophenstart in der U19-Niederrheinliga hinter sich gelassen. Nach zwei Siegen in Serie wollen die Uerdinger ihre Siegesserie weiter ausbauen.

Die U19 vom KFC Uerdingen erwischte erwischte wahrlich einen Horrorstart in die neue Saison der U19-Niederrheinliga. Nach sieben Spielen stand man mit lediglich drei mickrigen Zählern auf dem letzten Tabellenplatz.

Zuletzt verbuchte die Mannschaft von Trainer Johannes Dahms jedoch zwei Erfolge gegen den SC Velbert (4:2) und Viktoria Buchholz (3:1) und stellte damit den Anschluss ans Mittelfeld wieder her. Dahms macht diese Entwicklung vor allem an einem Faktor fest: „In den ersten Partien mussten wir gegen alle Gegner von ganz oben ran. Nun erwarten uns Woche für Woche Aufeinandertreffen auf Augenhöhe.“

Nicht unbedeutend ist zudem die Kadersituation, die sich in den letzten Wochen maßgeblich veränderte. Nach der anfänglichen Krise erklärte Dahms, dass der KFC nach wie vor stark mit den Sperrfristen zahlreicher Spieler zu kämpfen hatte und eben auch aufgrund der kurzen Vorbereitung (der KFC musste noch eine Qualirunde für die Niederrheinliga spielen) wenig Zeit zum gegenseitigen Kennenlernen da war. Diese Zeit ist mit der abgelaufenen Sperrfrist zum 1. November verflogen und Uerdingen kann nun „endlich aus dem Vollen schöpfen“.

Trainer Dahms hob in diesem Zusammenhang zwei Namen hervor, die dem KFC aktuell besonders guttun: „Mit Schayan Safarpour-Malekabad und Tristan-Tell Ornot sind nun zwei Spieler berechtigt, die sich bereits in ihren ersten Partien gegen Velbert und Buchholz als absolute Schlüsselspieler entpuppten. Ohne Schayans Doppelpack gegen Velbert hätten wir wohlmöglich nur Unentschieden gespielt. Generell tun uns diese Jungs insgemein sehr gut und wir sind froh, dass sie nun endlich auch am Spielbetrieb teilnehmen können.“

Das Ziel ist es genauso gegen Dostlukspor aufzutreten und Ihnen unser Spiel aufzusetzen Johannes Dahms

Und hier will der KFC nun auf dem Gaspedal bleiben. Am Wochenende kann es in der Tabelle weiter nach oben gehen. Denn außer dem KFC sind alle Teams spielfrei.

Für die Uerdinger geht es zum Tabellennachbarn Dostlukspor Bottrop (Mittwoch, 15. November, 19 Uhr) - bei einem Sieg springen die Krefelder auf den neunten Platz. Gegen Bottrop wird jedoch nicht mehr Dahms als Coach an der Uerdinger Seitenlinie agieren.

Der 35-Jährige wird zukünftig als Co-Trainer und Videoanalyst an der Seite von KFC-Oberliga-Trainer Marcus John arbeiten. Für ihn übernimmt Adalet Güner, der zuletzt schon mit Dahms für die U19 verantwortlich war. Zudem wird Güner Sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungsbereiches - diese Funktion füllte er zuvor bereits bei der U12 von Bayer Uerdingen aus.

Gegen Dostlukspor wird es nun Güners erster Auftritt als Cheftrainer der U19 beim KFC. Gegenüber RS betonte er vor seinem ersten Spiel als Verantwortlicher: „Wir hoffen natürlich an unsere Leistung der vergangenen zwei Partien anzuknüpfen. Durch ein paar Systemumstellungen traten wir zuletzt sehr dominant auf und das Ziel ist es genauso gegen Dostlukspor aufzutreten und Ihnen unser Spiel aufzusetzen.“