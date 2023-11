U19-Niederrheinliga: Trotz RWE-Kantersieg, Meerbusch wird nicht nervös, Schonnebeck patzt

Der KFC Uerdingen sendet in der U19-Niederrheinliga ein Lebenszeichen, oben beißt sich der TSV Meerbusch fest.

In der U19-Niederrheinliga hat Rot-Weiss Essen sein Heimspiel gegen die SG Schönebeck souverän mit 7:1 gewonnen. RWE hatte das Spiel jederzeit im Griff, auch der zwischenzeitliche Ausgleich änderte nichts an der Tatsache, dass die Mannschaft von Trainer Simon Hohenberg ihrer Favoritenrolle im Stadtderby jederzeit gerecht wurde.

Und RWE darf derzeit auch nicht nachlassen, denn das macht der Spitzenreiter auch nicht. Der heißt auch nach dem aktuellen Spieltag TSV Meerbusch. Meerbusch besiegte den SC Velbert mit 4:2 und steht mit 22 Zählern zwei Punkte vor RWE. Gegen den SC schoss Nikitas Synolakis bereits nach zwei Minuten das 1:0 für den TSV.

Jonas Niehues glich aus, aber Meerbusch hatte in Form von Timo Kaufmann die passende Antwort parat. Nach dem Wechsel kam Velbert durch einen verwandelten Elfmeter von Ramzi Ben Hamada erneut zum Ausgleich. Auf die Tore von Philipp Müller und Dave Youmssi hatte der Gast keine Antwort mehr.

Dritter ist mittlerweile die SG Unterrath, die den VfL Rhede klar mit 6:1 besiegte. Erst dann kommt die SpVg Schonnebeck, der ehemalige Spitzenreiter kommt derzeit nicht richtig von der Stelle. Am Sonntag gab es ein 3:3 gegen den VfB Hilden. Wobei Schonnebeck auch ohne seine beiden Topstürmer Arne Wessels und Connor Tönnies antreten musste, die zusammen schon 22 Treffer erzielen konnten. Trotzdem führten die Essener bis kurz vor dem Ende mit 3:2 - doch in der 86. Minute gab es den Ausgleich durch Isaac Eichie.

Am Ende der Tabelle konnte der KFC Uerdingen die Rote Laterne an Rhede weitergeben. Der KFC Nutzte das 1:6 von Rhede aus und feierte mit dem 3:1 gegen Viktoria Buchholz den zweiten Saisonsieg. Damit sind auch Arminia Klosterhardt und St. Tönis wieder in Reichweite, die im direkten Duell beim 3:3 die Punkte teilten.

Um 13 Uhr spielte noch Rot-Weiß Oberhausen gegen Dostlukspor Bottrop. Nach dem 2:1-Sieg kletterte RWO auf den sechsten Platz.