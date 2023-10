BVB: Zu-Null-Serie gerissen - U19 unterliegt AC Mailand in der Youth League

Die U19 von Borussia Dortmund hat in der Youth League eine Niederlage kassiert. Beim 1:2 gegen AC Mailand kam der Anschlusstreffer zu spät für eine Aufholjagd.

Die U19 von Borussia Dortmund hat den nächsten Coup in der Youth League verpasst. Nach dem überraschenden Sieg bei Paris Saint-Germain zum Auftakt (1:0) unterlag der BVB am zweiten Spieltag der Gruppenphase der AC Mailand mit 1:2 (0:2).

Für das Duell mit den Italienern, die am ersten Spieltag Newcastle United mit 4:0 besiegt hatten, erhielt Trainer Mike Tullberg zweifache Verstärkung aus der U23. Innenverteidiger Hendry Blank und Flügelflitzer Samuel Bamba gehörten zur Startelf.

Nach einem unspektakulären Beginn nahm der Druck der Gastgeber zu. Das mündete in der Führung für die Mailänder: Diego Sia lenkte einen Freistoß artistisch ins Dortmund Tor (16.).

Und nur gut fünf Minuten später war die AC erneut erfolgreich. Kevin Zeroli traf per Flachschuss von der Strafraumkante (22.), zuvor hatte Kjell Wätjen den Ball verloren.

Borussia Dortmund U19 - AC Mailand U19 1:2 Dortmund: Lisewski - Rashidi, Mane, Blank, Korzynietz - Lubach, Wätjen (86. König) - Bamba (56. Herrmann), Rijkhoff (67. Onofrietti), Krevsun (46. Campbell) – Brunner Mailand: Bartoccioni - Bakoune, Simic, Nsiala-Makengo, Jimenez - Eletu (75. Sala), Malaspina, Zeroli (75. Perrucci) - Scotti, Sia (85. Camarda), Traore Tore: 0:1 Sia (16.), 0:2 Zeroli (22.), 1:2 Brunner (90.+2) Zuschauer: 1395

Ein 0:2-Rückstand - für die BVB-Talente ein ungewohntes Gefühl. Es waren die ersten Gegentreffer seit über einem Monat und vier Pflichtspielen. In der U19-Bundesliga dominieren die Borussen ja nach Belieben, stehen nach sieben Partien bei einem Torverhältnis von 23:1.

Dass die Dortmunder in der Youth League gegen Milan aber nur Außenseiter seien würden, hatte Trainer Tullberg bereits angekündigt. Auf dem Rasen zeigte sich, warum.

Die Gäste zeigten zwar keinen Gala-Auftritt, verwalteten ihren Vorsprung aber clever und standen sicher. Der BVB fand kaum Mittel gegen die AC-Defensive. Chancen blieben auch nach dem Seitenwechsel Mangelware. Am nächsten war Dortmund dem Anschluss, als Mailands Torhüter Andrea Bartoccioni ein Eigentor mit Mühe verhinderte (71.). Erst in der Schlussphase leiteten die Gastgeber die Aufholjagd ein. Per Kopf traf Top-Talent Paris Brunner zum 1:2. Es kam zu spät.

Mit der Niederlage verabschiedet sich die Dortmunder U19 in eine Pflichtspielpause. Weiter geht es am Sonntag, 22. Oktober, mit dem Auswärtsspiel beim VfL Bochum in der Bundesliga West. Drei Tage darauf geht es in der Youth League weiter, dann ist der BVB bei Newcastle United zu Gast.