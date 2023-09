Schalke reicht "kein gutes Spiel" zum Sieg – "Schon etwas erschrocken"

Die Siegesserie der U19 des FC Schalke 04 geht weiter. Gegen den MSV Duisburg siegte die Elgert-Elf in der U19-Bundesliga mit 1:0.

Die U19 des FC Schalke 04 macht punktemäßig da weiter, wo sie in der letzten Woche aufgehört hatte – mit einem Sieg in der U19-Bundesliga West. Das Team von S04-Coach Norbert Elgert besiegte im Duell zweier Revierklubs den MSV Duisburg auswärts mit 1:0. Zieht man den 7:2-Sieg der Knappen in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen den VfB Lübeck hinzu, war es wettbewerbsübergreifend der dritte Erfolg in Serie.

Gegen den MSV liefen nicht nur die Schalker Spieler viel, sondern auch Elgert zeigte sich an der Seitenlinie sehr aktiv. „Die Jungs brauchten sehr, sehr viel Unterstützung. Wir hatten eine unfassbar gute Trainingswoche hinter uns, wo ich richtig begeistert war. Dort waren große Fortschritte zu sehen, eine hohe Intensität und viel Wettkampfmentalität. Da war ich jetzt schon etwas erschrocken gegenüber der Trainingswoche“, kommentierte Elgert.





Obwohl der U19-Trainer „kein gutes Spiel von uns“ sah, konnte er natürlich mit dem Dreier sehr gut leben: „Wir haben in den letzten Wochen weitaus bessere Spiele gemacht. Nichtsdestotrotz haben wir das Spiel verdient gewonnen. Duisburg hat alles reingehauen, was sie hatten. Sie sind eine sehr kampfstarke Mannschaft und taktisch gut. Es hätte ständig etwas passieren können.“

Bereits vor dem Spiel sorgten die Schalker mit einer besonderen Aufwärmübung für Aufsehen. Im Kreis liefen die Spieler aufeinander zu und während ein Spieler zur Grätsche ansetzte und über den Rasen rutschte, sprang ein anderer Mitspieler darüber.

MSV Duisburg - Schalke 0:1 MSV Duisburg: Grehl – Yavuz, Heck, Moussa, Kildiiarov (82. Anhari) – Cil (90. Gyamfi), Bugenhagen, Rüzgar (64. Quayson), Inanoglu (82. Sadlek), Symalla – Zogu FC Schalke 04: Podlech – Numbisie, Barthel, Likaj (78. Doulashi), Becker – Grüger, Ayhan, Amaussau-Tchibara (46. Karaca), Buczkowski (46. Gashi), Osmani (61. Brusdeilins) – Ndiaye (92. Kerbsties) Schiedsrichter: Lutz Meyersieck Tore: 0:1 Osmani (36.) Gelbe Karten: Inanoglu, Cil, Bugenhagen – Becker, Elgert, Ndiaye, Numbisie Zuschauer: 200

„Das ist neue Schule, die haben wir aber auch schon mal 2006 vor dem Endspiel gegen Bayern München gemacht (Schalke siegte mit 2:1, Anm. d. Red.). Damals mit Ralf Fährmann, Benedikt Höwedes und Mesut Özil. Auf der anderen Seite standen Mats Hummels, Sandro Wagner und Thomas Kraft. Die Grätsche – das Sliding Tackling – gehört ja immer noch zum Fußball dazu“, erklärte Elgert.

Durch den erneuten Sieg setzte sich der S04-Nachwuchs weiter in der oberen Tabellenregion fest und ist als Tabellen-Fünfter mit 13 Zählern punktgleich mit dem Dritten Fortuna Düsseldorf.

Für Elgert ein schöner Nebeneffekt: „In der Ausbildung geht es ja immer um Prozesse und Entwicklung, nicht so sehr um Tabellenplätze. Wobei das auch dazu gehört. Wir sind ja alles Wettkämpfer. Aber letztendlich steht der Prozess im Vordergrund. Wenn die funktionieren und man sich individuell und gemeinsam ständig weiter verbessert – Rückschläge inbegriffen –, dann kommt in der Tabelle auch im Schluss immer das raus, was man verdient hat.“