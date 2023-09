U19: Letzte Pleite 2019 - BVB vor Gladbach-Duell seit 40 Partien ungeschlagen

Die Zahlen der U19 von Borussia Dortmund sind beeindruckend. Die Serie soll auch gegen Gladbach ausgebaut werden.

Am 6. Spieltag der U19-Bundesliga West gibt es unter anderem das Derby zwischen dem MSV Duisburg und dem FC Schalke 04. Das Topspiel steigt aber am Sonntag (11 Uhr) in Dortmund.

Hier trifft der bisher verlustpunktfreie BVB auf den Sechsten aus Gladbach. Fünf Spiele, fünf Siege, das alles bei einem Torverhältnis von 18:1. Da wird die Mannschaft von Trainer Mike Tullberg mit Selbstvertrauen in das Duell gegen die "Fohlen" gehen.

Vor allem, da es unter der Woche den nächsten Erfolg gab. In der Youth League besiegte die U19 von Borussia Dortmund, die letztes Jahr im Viertelfinale des Wettbewerbs stand und gegen Hajduk Split scheiterte, Paris St. Germain durch einen Treffer von Julian Rijkhoff mit 1:0.

Und die Chancen stehen gut, dass der BVB auch Borussia Mönchengladbach in die Schranken weisen kann. Denn die Bilanz von Tullberg kann sich sehen lassen.

Seit 40 Partien ist der BVB in der U19-Bundesliga ungeschlagen. Am 9. November 2019 gab es die letzte Pleite - damals mit 1:2 gegen Fortuna Düsseldorf. Es war eine der beiden Spielzeiten, die aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen werden musste.

„Aber es geht nicht um mich, sondern allein um Entwicklung und Ausbildung“, betont Tullberg beim BVB. „Ich habe den Jungs vor der Saison gesagt, dass sie ihre eigene Geschichte schreiben sollen. Damit haben sie in der Bundesliga und in der UEFA Youth League begonnen.“

Nach der Begegnung gegen Gladbach warten schon die nächsten Kaliber auf den BVB. In der Liga wartet der amtierende Pokalsieger 1. FC Köln, dann geht es in der Youth League gegen den AC Mailand (4. Oktober, 14 Uhr).

„Wir werden am Ende der Englischen Woche personell etwas rotieren und frische Kräfte bringen“, erklärt Tullberg, der mit Blick auf Gladbach sagt: "Wir müssen an die Leistung der zweiten Halbzeit von Bielefeld anknüpfen. Wenn wir nicht hellwach, konzentriert und fokussiert sind, bekommen wir gegen jeden Gegner Probleme. Erst recht gegen die starken Mönchengladbacher.“