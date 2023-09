BVB: U19-Meister wechselt zu Serie-A-Klub

Nach seiner Zeit im Nachwuchs von Borussia Dortmund hat Faroukou Cissé einen neuen Verein gefunden. Ihn zieht es nach Italien.

Nach fünf Jahren im Nachwuchs von Borussia Dortmund hat Faroukou Cissé den Verein zum Ende der letzten Saison verlassen. Nach einigen Wochen ohne Verein ist inzwischen klar, in welchem Trikot der 19 Jahre alte Defensivspieler künftig auflaufen wird.

Cissé wechselt nach Italien und schließt sich dem CFC Genua an. Das hat seine Berateragentur CAA Stellar kürzlich bestätigt. Der Abwehrmann will beim Traditionsklub seine ersten Schritte im Profifußball machen und hat einen Vertrag über zwei Jahre unterzeichnet. Zunächst dürfte er vorwiegend in der U19 des Serie-A-Aufsteigers zum Einsatz kommen.

Cissé lief in den letzten beiden Saisons für die U19 des BVB auf. Im Team von Mike Tullberg gehörte er auch aufgrund seiner Flexibilität zum Stammpersonal. 2022 feierte der gebürtige Ivorer mit Dortmund die Deutsche Meisterschaft und kam beim Finalsieg über Hertha BSC (2:1) über die volle Distanz zum Einsatz.

Auch in der abgelaufenen Saison schaffte es Cissé mit dem BVB ins Endspiel und spielte durch - allerdings verloren die Borussen gegen Mainz 05 (2:4 nach Verlängerung). Nach insgesamt 67 Einsätzen für die A-Junioren, in denen Cissé teilweise die Kapitänsbinde trug, trennten sich die Wege im Sommer. Spielminuten für die Seniorenteams der Dortmunder konnte er nicht sammeln.

Jetzt forciert der einmalige deutsche U18-Nationalspieler seinen Traum vom Profifußball an der italienischen Nordwestküste.

BVB: Wohin die U19-Abgänge gewechselt sind

Bismark Quayson (MSV Duisburg U19), Michel Ludwig (Helmond Sport), Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt), Faroukou Cissé (CFC Genua), Noa-Gabriel Simic, Jonah Husseck, Samuel Bamba, Marian Kirsch, Hendry Blank (alle eigene U23), Vasco Valz, Isaak Nwachukwu (beide vereinslos)