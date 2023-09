Deutschland U20: Nächstes 1:1 - Jander und Kabadayi in der Startelf

Auch im zweiten Test gab es für die deutsche U20-Nationalmannschaft ein Unentschieden. Erneut durften die Talente aus dem Revier mitwirken.

Nach dem 1:1 gegen Italien, bei dem sich die drei Revier-Talente Tim Oermann, Casper Jander (beide über 90 Minuten) und Yusuf Kabadayi (ab der 71.) bereits zeigen durften, stand am Montagnachmittag der zweite Test für die neu zusammengestellte U20-Nationalmannschaft an.

Auch in Polen gab es für das eigentlich von Hannes Wolf und Sandro Wagner trainierte Team ein 1:1. Während die beiden Coaches interimsweise bei der A-Nationalmannschaft aushelfen, übernahmen Daniel Stredak, Stefan Wessels und Prof. Dr. Ulf Sobek die Mannschaft.

Duisburgs Jander durfte dabei erneut von Beginn an ran. Im defensiven Mittelfeld lief der 20-Jährige an der Seite von Mattes Hansen - in der vergangenen Saison noch U19-Kapitän beim FC Schalke 04, mittlerweile im Profikader des SC Paderborn - auf und durfte sich über 73 Minuten beweisen. Gleiches galt auch für den erst 18-jährigen Justin Diehl, der mit dem 1. FC Köln zurzeit die Regionalliga West aufmischt (sechs Spiele, vier Tore, eine Vorlage).

Kabadayi über 90 Minuten auf dem Platz

90 Minuten auf dem Platz stand derweil Schalke-Neuzugang Yusuf Kabadayi. Der Angreifer durfte in der Spitze ran. Auch der ehemalige RWE-Innenverteidiger Joshua Quarshie (mittlerweile TSG 1899 Hoffenheim) lief erneut über die volle Distanz auf. Neben ihm in der Innenverteidigung: Nnamdi Collins, der den BVB jüngst in Richtung Eintracht Frankfurt verließ.

Jener Collins war es, den Bochums Tim Oermann in der 73. Minute ersetzte. Einen großen Einfluss auf das Spiel konnte der Innenverteidiger aber nicht mehr nehmen, denn die Tore fielen bereits vor dem Pausentee.

Tomasz Pienko von Zaglebie Lubin brachte seine Auswahl nach 36 Minuten in Führung. Ben Bobzien, aktuell vom 1. FSV Mainz 05 an Austria Lustenau verliehen, besorgte den Ausgleich (45.+1).

Mitte Oktober trifft sich die U20-Auswahl wieder. Dann stehen Testspiele in Portugal (13. Oktober) und gegen Tschechien an (16.10.).