U19-Niederrheinliga: Das sagt der Trainer zum 2:2 von RWE gegen Unterrath

Am 4. Spieltag der U19-Niederrheinliga trennte sich Rot-Weiss Essen mit 2:2 (1:2) von der SG Unterrath. RWE-Trainer Simon Hohenberg sah zwei verschiedene Halbzeiten.

Nach der 5:1-Gala im Derby gegen die Spielvereinigung Schonnebeck am vergangenen Spieltag wollte die U19 von Rot-Weiß Essen am 4. Spieltag der U19-Niederrheinliga den positiven Trend gegen die SG Unterrath fortsetzen. Nach 90 Minuten stand ein 2:2 (1:2) auf der Anzeigetafel. RWE-Trainer Simon Hohenberg sah eine deutliche Leistungssteigerung seiner Mannschaft im zweiten Durchgang.

In Halbzeit eins waren die Gäste aus Unterrath die bessere Mannschaft und ging durch Tore von Bradley-Darcey Junior Asoh (18.) und Nabil Lahrache (45.) mit einem 2:1 in die Pause. Für Essen erzielte Sion Beuker (40.) den zwischenzeitlichen Ausgleich. Aus Sicht der Essener hätte es zur Halbzeit noch schlimmer aussehen können, doch der Pfosten und Keeper Florian Koch mit einer starken Leistung zwischen den Pfosten hielten RWE im Spiel.

„Der erste Durchgang ist echt schwierig in Worte zu fassen. Wir konnten nicht das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben und haben unnötige Gegentreffer kassiert. Wir waren sehr unsauber in den Basics und haben Unterrath die Tore wirklich geschenkt”, bilanzierte der Trainer in Bezug auf die ersten 45 Minuten.

Im zweiten Durchgang zeigten die jungen Essener ein anderes Gesicht und konnten durch Milot Ademi (61.) ausgleichen. Auch im weiteren Spielverlauf bestimmte RWE das Geschehen und drängte bis zum Schluss auf den Siegtreffer. Dieser sollte jedoch nicht mehr fallen.

Der Gegner war K. o. und wir hätten das Spiel eigentlich noch gewinnen müssen, jedoch waren wir einfach nicht zwingend genug Simon Hohenberg

„In der Halbzeit haben wir einige Sachen angesprochen und dann habe ich auch eine ganz andere zweite Halbzeit gesehen. Wir haben eine gute Leistung gebracht und uns wesentlich gesteigert. Der Gegner war K. o. und wir hätten das Spiel eigentlich noch gewinnen müssen, jedoch waren wir einfach nicht zwingend genug und damit müssen wir im Moment umgehen”, erklärte Hohenberg.





Essens U19 findet sich nach dem Punktgewinn mit sieben Zählern auf dem vierten Tabellenrang wieder und wird in der kommenden Woche auf den SC St.Tönis treffen.

Der SC holte an diesem Spieltag ebenfalls einen Punkt beim 2:2 im Duell gegen die U19 von Rot Weiß Oberhausen und befindet sich punktgleich einen Rang hinter den Essenern.

