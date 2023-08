VfL Bochum: Hermann Gerland trainierte U19 - Sieg auf Schalke durch "Tiger-Doping"?

Die U19 des VfL Bochum hat beim 2:1 auf Schalke seinen ersten Saisonsieg errungen. Dafür sorgte womöglich auch VfL-Legende Hermann Gerland.

Die U19 des VfL Bochum hat am Mittwochabend mit 2:1 (0:1) beim FC Schalke 04 gewonnen. Es war nach zwei Niederlagen zum Auftakt bei Alemannia Aachen (2:3) und gegen Bayer Leverkusen (1:2) der erste Sieg in dieser Saison.

Beide Treffer für den VfL auf Schalke erzielte Mohammad Mahmoud (64. und 84. Minute). In der ersten Halbzeit hatte Edion Gashi (8.) Schalke 04 früh in Führung geschossen. Nach dem Spiel verriet Bochums Trainer Heiko Butscher, dass in der Vorbereitung auf den Sieg auch eine Bochumer Legende seine Finger, oder besser gesagt seine Beine im Spiel hatte.

Denn kein Geringerer als der aktuelle Co-Trainer der deutschen U21-Nationalmannschaft und langjährige Bochumer Bundesligaprofi Hermann Gerland will den VfL aus alter Verbundenheit zu seinem Heimatverein und der Stadt Bochum in Zukunft wieder mehr unterstützen. Am Samstag hatte sich Gerland bereits die 1:2-Niederlage des VfL an der Hiltroper Straße angeschaut. Am Montag hat er dann zusammen mit der U19 des VfL trainiert.

Das verriet Bochums Trainer Heiko Butscher nach dem Spiel. "Es freut mich ungemein, dass 'Mo', die zwei Tore macht, weil das kommt nicht von ungefähr. Wir hatten noch am Montag mit Hermann Gerland einen Trainer da, der genau solche Dinge mit ihm nochmals gemacht hat. Und er saugt immer alles auf und deshalb freut es mich, dass man auch so kurzfristig etwas umsetzen kann." Beim ersten Treffer nutzte Mahmoud einen Abpraller, den zweiten Treffer erzielte er nach einer Ecke per Kopf.

FC Schalke 04: Podlech – Ayhan, Khadr, Becker – Numbisie (77. Kerbsties), Karaca (74.Buczkowski) – Grüger, Gashi, Hadzha (74. Sayman) – Dörr (56. Jann) , Ndiaye VfL Bochum: Speight – Bernsdorf, Bozickovic, Etse, Anubodem - Njika Nana (63. Hounsa) – Peters (46. Schlotter), Koerdt, Erdelkamp - Mahmoud (90. Dabrowski), Boafo Schiedsrichter: Jan-Philipp Schöneseifen Zuschauer: 450 Tore: 1.0 Gashi (8.), 1:1 Mahmoud (64.), 1:2 Mahmoud (84.)

Für seine Mannschaft sei das ein großer Gewinn. "Hermann hilft uns", sagte Butscher. Gerland habe eigentlich nicht gewollt, dass daraus ein großes Thema wird. "Das macht er, weil er beim VfL groß geworden ist. Und er hilft uns da und ich finde das großartig. Dadurch haben wir so einen großen Mehrwert, weil die Jungs alles von ihm aufsaugen."

Die erste Halbzeit auf Schalke sei dennoch zu wenig gewesen. Man sei da auch verdient in Rückstand geraten. Nach 25 Minuten sei es besser geworden. "In der zweiten Halbzeit war das dann der Fußball, den wir spielen wollen", freute sich Butscher. "Und man hat gesehen, dass das dann auch gegen einen so hochkarätigen Gegner geht." Dem "Tiger" sei Dank.