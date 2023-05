Knappenschmiede: Kapitän der Schalke U19 wechselt in die 2. Bundesliga

Ein Talent des FC Schalke wechselt in die 2. Bundesliga. Zuletzt war er Kapitän der U19.

Nach Innenverteidiger Laurin Curda von der TSG Balingen (Regionalliga Südwest) hat der SC Paderborn seinen zweiten Zugang für die kommende Saison in der 2. Bundesliga vorgestellt.

Mattes Hansen, der im Sommer 2021 vom VfL Wolfsburg zum FC Schalke wechselte, geht nun nach Paderborn. Für Schalkes U19 lief er in der abgelaufenen Spielzeit 13 Mal in der Junioren-Bundesliga auf (ein Tor, fünf Vorlagen). Die U19-Bundesliga spielte nur eine Einfachrunde, daher auch nur die wenigen Partien in dieser Saison.

Auch der FC Schalke wollte den Defensivallrounder behalten und legte ihm ein Angebot vor, das er allerdings ablehnte. Und das, obwohl er auch bei den Profis auf dem Schirm war. Immerhin durfte er beim Profi-Testspiel gegen Venlo bereits mitwirken.

Nun will Mittelfeldspieler Hansen, der die Schalker A-Jugend zuletzt als Kapitän ins Endspiel um den DFB-Pokal der Junioren führte, aus der U19 der Knappenschmiede zu einem der Top-Teams der 2. Bundesliga, hier liegt der SC Paderborn einen Spieltag vor dem Ende der Saison auf dem fünften Platz.

Hansen kam schon drei Mal für DFB-Mannschaften zum Einsatz

"Wir freuen uns, dass wir ein solches Talent verpflichten können. Mattes überzeugt mit seinem strategischen Blick und bringt alle Fähigkeiten mit, um in Paderborn den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen", betont Paderborns Geschäftsführer Sport Benjamin Weber.

Für Deutschland absolvierte er in der U16 (1 Spiel) und in der U19 (2 Einsätze) bislang drei Länderspiele. Da die Junioren-Ligen bereits beendet sind, kann Hansen seine zukünftige Mannschaft am Sonntag beobachten, wenn der SC Paderborn am letzten Spieltag zuhause den 1. FC Nürnberg empfängt.

Nach Hansen haben die U19 bisher auch Rechtsverteidiger Ngufor Anubodem und Mittelfeldspieler Emmanuel Gyamfi verlassen, beide werden in der kommenden Saison in der U23 der Königsblauen in der Regionalliga West auflaufen.