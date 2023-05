VfL Bochum schlägt bei RB Leipzig zu - Talent kommt

Der VfL Bochum hat einen neuen Spieler für seine U19 verpflichtet. Es handelt sich um einen 17-Jährigen von RB Leipzig, der ins Ruhrgebiet zurückkehrt.

Der VfL Bochum holt einen jungen Spieler von RB Leipzig in sein Talentwerk. Cedric Zajkowski wechselt im Sommer an die Castroper Straße. Der 17-Jährige wird in der kommenden Saison für die von Heiko Butscher trainierten A-Junioren auflaufen und das zentrale Mittelfeld des U19-Bundesligisten verstärken.

"Wir freuen uns, dass wir einen solch hochveranlagten Spieler für den Bochumer Weg begeistern konnten", wird David Siebers, Kaderplaner im Bochumer Nachwuchs zu der Neuverpflichtung zitiert. "Cedric ist im Mittelfeld flexibel einsetzbar und bringt viele Eigenschaften mit, die unserer Mannschaft helfen werden. Wenn er verletzungsfrei bleibt, kann er eine zentrale Rolle in der U19 einnehmen. Ich traue ihm perspektivisch eine tolle Entwicklung hier im Verein zu."

Für Zajkowski ist der Wechsel eine Rückkehr ins Ruhrgebiet. Der aus Mülheim an der Ruhr stammende Youngster hatte früher im Nachwuchs von Rot-Weiß Oberhausen und Borussia Mönchengladbach gespielt, ehe er 2020 im Alter von nur 15 Jahren dem Ruf von Leipzig folgte.

In dieser Saison kam Zajkowski zu sechs Einsätzen in der U19-Bundesliga Nord/Nordost und sammelte Erfahrungen auch höchstem Niveau, da er für die Leipziger in der Youth League auflief und unter anderem gegen den Nachwuchs von Real Madrid auf dem Rasen stand. VfL-Angaben zufolge trainierte Zajkowski darüber hinaus bereits mit den Profis von RB.

Es fühlt sich an wie nach Hause kommen. U19-Zugang Cedric Zajkowski

"Es fühlt sich an wie nach Hause kommen", wird der künftige Bochumer in einer Mitteilung des Vereins zitiert. "Ich freue mich auf die neue Herausforderung in Bochum und darauf, endlich wieder im Ruhrpott zu sein. Vom ersten Kontakt an war ich sehr positiv gegenüber dem VfL gestimmt. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen."

Der Mittelfeldspieler ist bislang der zweite externe Neuzugang für den Revierklub. Zuvor hatten die Bochumer Takang Anubodem aus der U17 des FC Schalke 04 unter Vertrag genommen.