Schalke: Das sagen Schober und Elgert nach der U19-Finalniederlage

Schalke 04 hat das Pokalfinale der A-Junioren gegen den 1. FC Köln verloren. Dennoch überwiegt bei den Verantwortlichen der Stolz auf die jungen Schalker.

Am Ende stand die U19 vom FC Schalke 04 mit hängenden Köpfen auf dem Platz und musste den Kölnern beim Feiern zusehen. Nach einem harten Kampf in einem ausgeglichenen Finale hatte der 1. FC Köln die Schalker in der Verlängerung mit 4:3 geschlagen.

"Das ist für unsere Jungs natürlich absolut bitter. Wenn man sieht, wie da die Tränen kullern, tut das schon weh“, fühlte auch Matthias Schober am Sky-Mikrofon mit den jungen Knappen mit.

Der technische Direktor war mit dem Auftritt der Mannschaft aber mehr als zufrieden. „Wenn man nach einem 0:2 so zurückkommt und so einen Fight liefert, das war unfassbar. Es überwiegt der riesige Stolz.“

„Das war ein absolutes Highlight, was diese Mannschaft abgeliefert hat“, führte Schober weiter aus. „Der FC Schalke 04 kann stolz auf die Jungs sein, obwohl es am Ende nicht ganz gereicht hat. Daraus muss man lernen. Auch wenn es den Jungs gerade richtig weh tut, sind wir unendlich stolz auf die U19 von Schalke 04!“

Ich glaube, dass unser Klub, der gesamte Verein und alle Fans stolz auf die Jungs sein können. Das Spiel hatte zwei Sieger verdient. Norbert Elgert

Vom verlorenen Finale wollte sich Schober die Spielzeit nicht kaputt machen lassen. „Es war eine richtig gute Saison. Wir können absolut stolz sein, das war ein unfassbares Spiel und jetzt gilt es, die Niederlage zu verarbeiten, den Kopf wieder hochzunehmen und nach vorne zu schauen.“ Mindestens ein Spiel werden die Schalker noch haben, im Westfalenpokal steht S04 im Halbfinale.

Auch Norbert Elgert war nach dem Spiel emotional. „Ich habe gerade unglaublich viele Jungs zu trösten, die in der Kabine geweint haben. Das ist in so einem Moment auch die wichtigste Aufgabe als Trainer“, verriet der Schalke-Trainer, stimmte aber ebenfalls in Schobers Lob ein: „Wir haben ein Spiel gesehen, das eine unglaubliche Werbung für den Fußball war. Ich glaube, dass unser Klub, der gesamte Verein und alle Fans stolz auf die Jungs sein können. Das Spiel hatte zwei Sieger verdient.“