Schalke U17: So genoss Onur Cinel seinen letzten Derbysieg gegen den BVB

Die U17 des FC Schalke 04 steht nach dem Sieg gegen den BVB im Halbfinale um den Westfalenpokal. Der scheidende Trainer Onur Cinel war happy.

Onur Cinel hat in dieser Woche mitgeteilt, dass er den FC Schalke 04 als Trainer nach dieser Saison verlassen wird. Zum Abschluss schenkte ihm seine U17 nochmal einen Derbysieg gegen den BVB. Nach dem 3:0 (1:0) war der 37-Jährige glücklich.

"Wir haben gesagt, wir wollen das Unmögliche möglich machen. Und wir sind nochmal darüber hinausgegangen. Das war mehr als das Unmögliche. 3:0 gegen den besten Kader Deutschlands, ein ganz großes Lob an die Mannschaft", sagte Cinel nach dem Einzug ins Halbfinale. "Das fühlt sich gerade einfach nur richtig gut an."

Cinel lobte weiter: "Das war David gegen Goliath. Und wir gewinnen 3:0. Dortmund hat neun oder zehn Spieler, die beim DFB Stamm spielen. Bei mir sind es zwei oder drei."

Wir waren die Mannschaft mit ein bisschen mehr Energie und Willen Onur Cinel

Sein Team habe das Aus im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft gegen Arminia Bielefeld gut weggesteckt. "Wir hatten alle Lust auf dieses Spiel. Wir hatten alle Lust auf den Derbysieg und diesen unfassbaren Kader des BVB zu schlagen." Sein Fazit: "Wir waren die Mannschaft mit ein bisschen mehr Energie und Willen."

Während Kapitän Taylan Bulut für das Endspiel um den DFB-Pokal bei der U19 am Sonntag gegen den 1. FC Köln geschont wurde, feierte Supertalent Forzan Assan Oueadrogo sein überraschendes Comeback. "Ein Riesendank an Norbert (Elgert, die Red.)", sagte Cinel. "Es war seine Idee. Assan war lange verletzt Es ging für ihn darum, Spielpraxis und Rythmus zu bekommen. Es war für ihn und auch für uns ein kleiner Test, um zu sehen, wie fit er ist nach dieser langen Pause. Denn er soll auch am Sonntag zum Kader der U19 in Potsdam gehören." Oueraogo spielte eine knappe Stunde und wurde dann ausgewechselt.

"Der Sieg war verdient, wenn auch letztlich das Spiel nicht so klar war, wie das Ergebnis", gratulierte Dortmunds Trainer Karsten Gorges. Nach dem Sieg gegen Dortmund haben die Königsblauen auch im Halbfinale gegen den VfL Bochum Heimrecht. Wann das Spiel ausgetragen wird, steht aber noch nicht fest.

Fest steht aber: Cinel darf noch mindestens ein weiteres Spiel mit seiner U17 bestreiten und ein weiteres "kleines" Derby. Und vielleicht feiert er danach nochmal.