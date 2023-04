Schalke U19: Vor DFB-Pokalfinale - S04 verlängert mit zwei Knappenschmiede-Talenten

Am Sonntag spielt die U19 des FC Schalke 04 in Potsdam im Finale um den DFB-Pokal. Anstoß gegen den 1. FC Köln ist um 11 Uhr. Zuvor verlängerte S04 zwei Verträge.

Zwei Spieler des FC Schalke 04 dürften mit nochmal einer Extra-Portion Adrenalin in das DFB-Pokal-U19-Endspiel gehen. Denn am Dienstag haben die Königsblauen die Vertragsverlängerung mit zwei ihrer Nachwuchs-Juwelen verkündet.

Ngufor Anubodem und Emmanuel Gyamfi erhalten Anschlussverträge und werden auch in der Saison 2023/24 für die Königsblauen spielen. "Wir freuen uns, dass wir zwei weitere Leistungsträger der aktuellen U19-Mannschaft an den Verein binden konnten", erklärte Mathias Schober, Direktor Knappenschmiede & Entwicklung. "Wir sind überzeugt, dass die Jungs nun auch im Seniorenbereich die nächsten Entwicklungsschritte gehen."

Anubodem wechselte 2018 von Rot-Weiss Essen zu den Knappen. Der Außenverteidiger kam in der abgelaufenen Saison in allen 15 A-Jugend-Bundesligaspielen und den vier bisherigen DFB-Pokalspielen zum Einsatz und dürfte wie Gyamfi auch im Finale gesetzt sein.

Der 18-jährige Anubodem war U16- und 17-Nationalspieler Deutschlands, wurde danach aber nicht mehr berücksichtigt. Er war in der Vergangenheit bereits mit dem niederländischen Eredivisie-Klub AZ Alkmaar in Verbindung gebracht worden. Interessant: Sein jüngerer Bruder Takang Anubodem wechselt zur neuen Saison von der U17 des S04 in die U19 des VfL Bochum.

Ebenfalls verlängert hat Gyamfi. Der Linksfuß kam 2019 von Fortuna Düsseldorf zum S04. Auch er absolvierte alle bisherigen 19 Pflichtspiele in dieser Saison für die U19.

Beide dürften in der kommenden Saison zunächst für die von Jakob Fimpel trainierte U23 der Königsblauen in der Regionalliga West eingeplant sein. Dort können sie zunächst im Seniorenfußball Fuß fassen und beweisen. Dass der Weg von der U23 der Knappenschmiede bis zu den Profis mitunter kurz ist, dürfte für weitere Motivation sorgen.