Schalke: Deutlicher Sieg - U19 bleibt im Rennen um zwei Titel

Die U19 des FC Schalke 04 spielt in dieser Saison noch um zwei Titel. Am Mittwochabend gingen die Königsblauen einen weiteren Schritt auf dem Weg dorthin.

Die Teilnahme an der Endrunde zur deutschen Meisterschaft hatte die U19 des FC Schalke 04 knapp verpasst, zwei Titel sind aber dennoch möglich für das Team von Norbert Elgert: Neben dem DFB-Pokal der Junioren, wo die Königsblauen im Endspiel auf den 1. FC Köln treffen (Sonntag, 30. April), winkt der Westfalenpokal.

Im Verbandswettbewerb stehen die Schalker im nun im Halbfinale und treffen dort im Revierderby auf Borussia Dortmund (noch nicht terminiert) - genau wie die U17 im Viertelfinale des B-Junioren-Westfalenpokals.

Das Ticket für die Runde der letzten Vier löste S04 am Mittwochabend auf souveräne Art und Weise. Im Auswärtsspiel beim klassentieferen SC Wiedenbrück setzte sich der Favorit deutlich mit 6:0 durch.

Erik Lanfer brachte Schalke früh in Führung (8.), Yannick Tonye erhöhte mit einem Blitz-Doppelpack in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+3, 45.+4). Nach der Pause stellte Max Grüger auf 4:0 (46.). In der Schlussphase trafen zudem Niklas Dörr (81.) und Niklas Barthel (90.).





Der kommende Gegner BVB, der am Wochenende gegen Mainz 05 um die deutsche Meisterschaft spielt, war schon Ende März ins Halbfinale eingezogen, hatte sich 2:0 beim SC Verl durchgesetzt. Und es steht sogar bereits fest, welcher Gegner auf den Sieger im Endspiel wartet. Nämlich der SC Paderborn. Die Ostwestfalen besiegten im ersten Halbfinale den VfL Bochum mit 2:1.

Holt Schalke am Ende den Pokal, wäre das gleichbedeutend mit der Titelverteidigung. Im Vorjahr triumphierten die Knappen nach einem 3:1 im Finale gegen Borussia Dortmund.