U19-Bundesliga: Trotz Niederlage im Rückspiel steht Titelverteidiger BVB erneut im Finale

Die U19 von Borussia Dortmund steht kurz vor der Titelverteidigung. Gegen Hertha BSC zog der BVB trotz einer 0:1-Niederlage ins Finale um die Deutsche Meisterschaft ein.

Die U19 von Borussia Dortmund hat ihre gute Ausgangslage genutzt und steht im Finale der A-Junioren Bundesliga. Gegen Hertha BSC reichte den Borussen im Heimspiel ein 0:1 (0:1), um die Teilnahme am Endspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 zu sichern.

Denn im Hinspiel hatte der BVB vor allem dank des überragenden Viererpackers Julian Rijkhoff mit 4:0 bei der Hertha gewonnen und somit im Rückspiel alle Trümpfe in der Hand. In Dortmund aber war es die Hertha, die den besseren Start in die Partie erwischte. Ibrahim Maza brachte den Hauptstadtklub, der schnell zu weiteren Chancen kam, in der 9. Minute in Führung.

Paris Josua Brunner sorgte für die einzig wirklich gefährliche Szene der Borussia im ersten Durchgang, mit seinem Abschluss traf er aber nur den Pfosten (30.). Da auch die Berliner ihre Chancen auf der anderen Seite nicht effektiv ausspielten, ging es mit dem 0:1 in die Kabinen - der BVB war trotz des Rückstands noch klar auf Finalkurs, der Hertha fehlten drei Tore zur Verlängerung.

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Berliner das aktivere Team, die Dortmunder konnten die Angriffsbemühungen der Gäste aber weitestgehend auf Fernschüsse beschränken. Die Zeit lief der Hertha davon, die Bemühungen wurden hektischer und nervöser.

Finale gegen Mainz in einer Woche

Die Berliner gaben sich bis zum Schlusspfiff nicht auf und wollten unbedingt nachlegen, vor dem Tor gelang ihnen aber nahezu nichts mehr. Am Ende stand nach fünf Minuten Nachspielzeit ein 1:0-Erfolg, über den sich beim Hauptstadtklub niemand so richtig freuen konnte. Anders die Lage bei den Borussen, die nun den letztjährigen Finalerfolg wiederholen wollen.

Im Endspiel wartet der 1. FSV Mainz 05. Am kommenden Sonntag (23. April, 11 Uhr) wird im Finale der Deutsche Meister ermittelt werden. Noch ein Sieg fehlt den Borussen zur erfolgreichen Titelverteidigung.