U19: Das sagt BVB-Matchwinner Rijkhoff nach seinem Viererpack

Mit vier Toren hat Julian Rijkhoff die U19 von Borussia Dortmund zum Sieg über Hertha BSC in der Meisterschafts-Endrunde geschossen. Das sagte der 18-Jährige nach Abpfiff.

Im Halbfinal-Hinspiel um die deutsche U19-Meisterschaft erlebte Julian Rijkhoff am Sonntag eine Sternstunde. Mit einem Viererpack führte der 18 Jahre alte Stürmer Borussia Dortmund zum 4:0-Sieg bei Hertha BSC - und damit zu einer hervorragenden Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Samstag.

"Ich habe gut geschlafen und gefrühstückt, und die ganze Mannschaft hat sich auf das Spiel gefreut. Wir haben das insgesamt richtig gut gemacht", wurde der Matchwinner nach Abpfiff auf der BVB-Website zitiert. "Es war wichtig, dass wir die Tore so früh erzielt haben. Je schneller, desto besser. Dann fällt vieles leichter."

Mit dem Viererpack baute Rijkhoff seine beachtliche Quote auf 25 Tore in 27 Einsätzen aus. Mit 15 Treffern in 15 Einsätzen hatte sich der Niederländer die Torjägerkanone in der U19-Bundesliga West gesichert, dazu war er fünf Mal in der Youth League und ein Mal im DFB-Pokal erfolgreich.

Schon in der vergangenen Saison gehörte Rijkhoff zu Dortmunds erfolgreichsten Stürmern, erzielte 28 Tore in 35 Einsätzen - mit einem Schönheitsfleck. Denn als der BVB im vergangenen Mai die deutsche Meisterschaft mit einem 2:1-Sieg gegen Hertha gewann, schmorte er über 90 Minuten auf der Bank. Er war Opfer einer Systemumstellung.

Ein knappes Jahr später ließ BVB-Coach Mike Tullberg den quirligen Angreifer gegen die Berliner von der Leine - und der zahlte zurück. Rijkhoff erklärte nach der Partie mit Blick auf das ausstehende Rückspiel: "Wir haben erst Halbzeit."