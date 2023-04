BVB: U19 mit Ansage zum Endrunden-Auftakt! Rijkhoff überragt

Halbfinal-Hinspiel um die deutsche U19-Meisterschaft: Borussia Dortmund feiert dank Julian Rijkhoff einen deutlichen Sieg bei Hertha BSC.

Die A-Junioren von Borussia Dortmund haben zum Start der Endrunde um die deutsche Meisterschaft ein Ausrufezeichen gesetzt. Die BVB-Talente gewannen das Halbfinal-Hinspiel bei Hertha BSC am Ostermontag mit 4:0. (Der Spielverlauf zum Nachlesen im Liveticker)

Damit legte das Team von Trainer Mike Tullberg vor dem Rückspiel am kommenden Samstag (15. April, 11 Uhr) den Grundstein für den Einzug ins Finale, in dem sie U19-Geschichte schreiben könnten. Sie haben nach 2019 und 2022 die Chance auf den dritten Titel in Serie (in den Pandemie-Jahren wurde kein Meister gekrönt). Das ist bisher noch keinem Team gelungen.

Ausschlaggebend für den deutlichen Erfolg im Berliner Stadion auf dem Wurfplatz war ein überaus effektiver Auftritt in der Anfangsphase - und Matchwinner Julian Rijkhoff.

Der 18 Jahre alte Niederländer erzielte alle vier Treffer, nachdem er sich schon die Torjägerkanone in der Bundesliga West (15 Tore) gesichert hatte. Mit einem lupenreinen Hattrick schoss Rijkhoff sein Team zu einer frühen, komfortablen Führung (10., 16., 17.). Kurz vor dem Abpfiff krönte der Youngster seine Glanzleistung mit dem Treffer zum 4:0-Endstand (87.) - und stieß das Tor zum Endspiel ganz weit auf.

Im zweiten Halbfinal-Hinspiel hatte Mainz 05 den 1. FC Köln am Ostersonntag mit 1:0 besiegt.

Hertha BSC U19 - BVB U19: So haben sie gespielt:

Hertha: Goller - Hoffmann, Stange, Ajvazi, Dardai, Maza, Pereira Mendes, Strasner, Schickersinsky, da Silva, Eitschberger

BVB: Kirsch - Rothe (39. Korzynietz), Blank, Collins, Cisse - Lubach (Onofrietti), Walz - Brunner, Krevsun (69. Campbell), Bamba (85. Simic) - Rijkhoff

Tore: 0:1 Rijkhoff (10.), 0:2 Rijkhoff (16.), 0:3 Rijkhoff (17.), 0:4 Rijkjoff (87.)

Zuschauer: 2687