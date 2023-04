Schalke U19: Ex-BVB-Trainer Hoffmann begeistert vom Parkstadion

Mainz 05 hat das Halbfinale im DFB-Pokal beim S04 verloren. Nach dem Spiel erinnerte sich Trainer Benjamin Hoffmann an seine BVB-Zeit und lobte die Veränderungen auf dem Berger Feld.

Zehn Jahre war Benjamin Hoffmann als Nachwuchstrainer beim BVB in der U17 und U19 in verschiedenen Funktionen aktiv. In der Zeit hat er viele Derbys gegen den FC Schalke 04 bestritten. Oft in Ückendorf, zuletzt auch noch auf den Nebenplätzen des Parkstadions. Im umgebauten Parkstadion hat er allerdings noch nicht gecoacht.

Seit dem Sommer 2019 ist er nun beim 1. FSV Mainz 05. Jetzt kehrte er mit seinem Team für das Halbfinale um den Einzug in den DFB-Pokalfinale nach Gelsenkirchen zurück.

Und er war beeindruckt. „Natürlich kann ich meine Dortmunder Vergangenheit nicht außer Acht lassen. Und deswegen ist ein Spiel gegen Schalke für mich natürlich schon etwas Besonderes“, sagte er nach dem 1:2 gegen den S04. „Ich war vier Jahre nicht mehr hier. Es hat sich einiges verändert mit den Plätzen und den Umbauten. Von daher war es für mich auch ein schönes Erlebnis, mal wieder hier gewesen zu sein.“

In den vergangenen Jahren hat er Mainz 05 zu einem der besten deutschen U19-Teams geformt. Am Sonntag ist er nur ganz knapp an den Knappen gescheitert. „Es war ein unglücklicher Ausgang für uns. Die Elfmeterentscheidung entscheidet sozusagen das Spiel. Natürlich sind wir sehr enttäuscht“, erklärte Hofmann. „Ich fand es war ein tolles Spiel von beiden Mannschaften. Ich habe absoluten Respekt vor der Leistung der Schalker. Aber auch vor der Leistung unserer Jungs. Man sieht dann einfach, wie gut und dominant wir waren, wenn Schalke nach 25 Minuten nochmal umstellen muss. Unser Plan A war eher aufgegangen, als der der Schalker.“





Sein Zusatz: „Und am Ende gab es dann einen glücklichen Gewinner, das war Schalke 04. Wir müssen daraus lernen für das nächste Halbfinale.“ Ob er die Bundesliga West vom Leistungsniveau doch noch ein bisschen vor der Bundesliga Süd/Südwest sieht?

Schließlich war S04 nur Dritter geworden und Mainz Meister. „Ich würde da gar keinen Vergleich ziehen wollen. Das kann auch abhängig von der Tagesform sein. Wenn wir in drei Wochen nochmal spielen, gewinnen wir vielleicht drei oder vier zu Null. Oder Schalke.“

Wir wollen jetzt daraus lernen und mit einem neuen Fokus und Elan in die Halbfinalspiele gegen den 1. FC Köln gehen Benjamin Hoffmann

Aber man wolle die Erkenntnisse aus dem Spiel nutzen. Denn am kommenden Wochenende geht es ja schon wieder gegen einen Westverein. „Wir wollen jetzt daraus lernen und mit einem neuen Fokus und Elan in die Halbfinalspiele gegen den 1. FC Köln gehen“, meinte der 43-Jährige.

Was auffällt: Mit Mainz, Köln und Hertha BSC standen drei der vier Endrunden-Teilnehmer um die Meisterschaft auch im Pokalhalbfinale. „Das ist schon besonders in diesem Jahr, dass die Teilnehmer an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft fast identisch mit den Halbfinalteilnehmern im DFB-Pokal waren“, fand Hoffmann.

Zusammen mit dem VfB Stuttgart, der TSG Hoffenheim, dem BVB und dem S04 sind das wohl die Vereine mit der erfolgreichsten Nachwuchsarbeit derzeit in Deutschland.