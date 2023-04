Schalke U17: Der nächste Rekord winkt - das sagt Trainer Onur Cinel

Die U17 des FC Schalke 04 hat das Halbfinalhinspiel bei Arminia Bielefeld gewonnen. Das sagt Trainer Onur Cinel nach dem Sieg.

Die U17 des FC Schalke 04 scheint nicht zu stoppen. Nach dem 1:0 (1:0) bei Arminia Bielefeld stehen die Königsblauen schon wieder mit einem halben Bein im Finale um die Deutsche Meisterschaft.

Schalkes Trainer Onur Cinel wollte davon verständlichereise aber noch nichts wissen. "Das Spiel in Bielefeld war knapp genug und auf Augenhöhe", warnte er all diejenigen, für die das Rückspiel am Ostermontag im Parkstadion (15.30 Uhr) nur noch Formsache ist.

"Das Spiele war intensiv und kampfbetont von beiden Seiten. Der Unterschied war nur, dass wir durch Mertcan Ayhan eine unserer Chancen genutzt haben und Bielefeld nicht", sagte Cinel. "Die Chancen im Rückspiel stehen aber weiter bei 50:50." Cinel war nach dem Spiel so geschlaucht, dass er den eingeplanten Besuch des Bundesligaspiels zwischen dem S04 und Bayer Leverkusen in der Arena sausen ließ.

In Bielefeld konnten sich die Knappen abermals auf ihre überragende Defensive verlassen. In der Bundesliga kassierte die Mannschaft während der ganzen Saison nur drei Gegentreffer und auch im ersten Halbfinale stand die Null.

Es war eine tolle Atmosphäre im Stadion. Es wäre toll, wenn wir das auf Schalke auch hinbekämen. Verdient hätten es die Jungs. Onur Cinel

Und genau hier könnte auch das Problem liegen. Denn Leistungsträger wie Taylan Bulut (für Deutschland) und Mertcan Ayhan (für die Türkei) haben in der vergangenen Woche noch jeweils drei Länderspiele innerhalb einer Woche absolviert und nur vier Tage später das intensive Spiel in Bielefeld. "Deshalb wird es jetzt für die Jungs, aber auch für die gesamte Mannschaft enorm wichtig sein, zu regenerieren und nochmal Kraft zu tanken", verdeutlicht Cinel. Zudem dauerte das Spiel in Bielefeld wegen eines Pilotprojektes des DFB 90 Minuten, normalerweise werden in der B-Jugend 80 Minuten gespielt.

"Sollten wir das Endspiel erreichen, wäre das ein weiterer Rekord für die U17", erklärte Cinel. Denn noch nie hat Schalke zweimal hintereinander das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft erreicht. Dafür hofft er auf eine ähnliche Kulisse, wie in Bielefeld. Dort gaben 3638 Zuschauer in der Schüco-Arena dem Spiel einen würdigen Rahmen. "Es war eine tolle Atmosphäre im Stadion. Es wäre toll, wenn wir das auf Schalke auch hinbekämen. Verdient hätten es die Jungs", sagte Cinel.