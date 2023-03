Schalke: U19-Flügelflitzer will für Polen spielen - "Ich bin polnisch erzogen worden"

Beim FC Schalke 04 tummeln sich in der Knappenschmiede einige Talente. So wie Philip Amaro Buczkowski. Dieser will nun für Polen spielen.

Er ist in Gelsenkirchen geboren und Sohn einer polnischstämmigen Mutter. Nun hat er auch den polnischen Pass entgegengenommen und träumt von einer Karriere in der "Kadra". Philip Amaro Buczkowski, U19-Linksaußen des FC Schalke 04, will für die polnische Nationalmannschaft spielen. Das betonte er jüngst im Interview mit dem polnischen Portal "meczyki.pl". "Ich bin polnisch erzogen worden, rede in unserer Sprache und besitze den polnischen Ausweis. Zuhause sprechen wir jeden Tag polnisch. Obwohl wir in Deutschland leben, schätzen und praktizieren wir die polnische Kultur und ihre Traditionen sehr. Als meine Ur-Großmutter noch lebte, sind wir auch sehr oft nach Polen gefahren. Zuletzt war das weniger der Fall. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, weil ich bei Schalke sehr viel trainiere." Der Flügelflitzer betont: "Ich will für Polen spielen! Für mich gibt es keine andere Option, weil ich polnisch erzogen wurde." Auf Schalke verlängerte der 18-jährige Buczkowski jüngst seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. In der abgelaufenen U19-Bundesliga-West-Saison kam er siebenmal für das Team von Norbert Elgert zum Einsatz und erzielte dabei zwei Tore. "Ich will gar nicht weit in die Zukunft blicken, ich habe gerade erst einen neuen Zweijahresvertrag unterschrieben. Ich denke aktuell nur daran, dass ich gesund bleibe und mich weiterentwickeln kann. Das nächste Ziel ist dann die U23-Mannschaft des FC Schalke. Das sollte der nächste Schritt in meiner Karriere sein. Was danach kommt, werden wir dann sehen", sagt Buczkowski, der neben Lionel Messi auch Robert Lewandowski als sein Idol nennt. Vielleicht kann er in Zukunft noch einmal mit dem Barcelona-Superstar zusammenspielen - in der polnischen Nationalmannschaft.

