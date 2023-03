U19-Niederrheinliga: Diese Teams dürfen vom Bundesliga-Aufstieg träumen

Der letzte Spieltag der A-Junioren-Niederrheinliga ist Geschichte. Ein wahrer Krimi spielte sich dabei um die letzten beiden Plätze für die Aufstiegsrunde ab. Der FC Kray jubelt, KFC Uerdingen trauert.

Der 15. und letzte Spieltag der Hinrunde in der A-Junioren-Niederrheinliga ist gespielt und brachte die letzten Entscheidungen mit sich. Die ersten acht Teams der Liga ziehen in die Aufstiegsrunde ein, die übrigen acht spielen die Abstiegsrunde. Die Punkte aus der Hinserie werden dabei mit in die jeweils neue Runde genommen. In die A-Junioren-Bundesliga steigt am Ende nur der Meister auf. Die letzten Vier der Abstiegsrunde steigen indes ab.

Während der Wuppertaler SV mit zwei Punkten Vorsprung bei einem weniger absolvierten Spiel gegenüber dem ersten Verfolger Spvg Schonnebeck souverän Hinrundenmeister wurde, gab es im Kampf um die letzten beiden Plätze für die Aufstiegsrunde ein wahres Drama.

Während es der ETB Schwarz-Weiß Essen trotz einer 0:4-Niederlage gegen Wuppertal als Siebter mit 22 Punkten gerade noch so in die Aufstiegsrunde schaffte, scheiterte der KFC Uerdingen. Vor dem Spieltag noch auf Rang acht geführt, brauchten die Uerdinger nur mindestens einen Punkt gegen den Drittplatzierten SG Unterrath. Das gelang nicht, Uerdingen verlor 0:2 und damit ebenfalls den Platz in der Aufstiegsrunde. Zwar verlor der neuntplatzierte 1. FC Mönchengladbach ebenfalls, aber aus dem Hintergrund zog noch der FC Kray vorbei. Die Krayer gewannen nach zweimaligem Rückstand noch mit 4:2 bei DJK SF Lowick und sicherten sich so den letzten Platz in der Aufstiegsrunde.

Aber auch dieser Stand ist immer noch vorläufig. Denn Ratingen 04/19 könnte mit einem Sieg im Nachholspiel gegen den Wuppertaler SV noch am ETB und an Kray vorbeiziehen, müsste dabei aber mindestens mit neun Toren Unterschied gewinnen. Ein Ergebnis, was gegen den Tabellenführer wohl kaum möglich sein wird.

Diese Teams stehen in der Aufstiegsrunde: Wuppertaler SV, Spvg Schonnebeck, Sg Unterrath, TSV Meerbusch, SC Velbert, DJK Arminia Klosterhardt, ETB Schwarz-Weiß Essen, FC Kray Diese Teams stehen in der Abstiegsrunde: KFC Uerdingen, 1. FC Mönchengladbach, Ratingen 04/19, 1. FC Bocholt, FSV Duisburg, VfB Homberg, VfR Fischeln, DJK Lowick

Ein Platz in der Aufstiegsrunde ist indes nicht mit dem Klassenerhalt verbunden. Denn die letzten beiden Teams der Aufstiegsrunde und die ersten vier der Abstiegsrunde spielen in einer großen Qualifikation mit 18 weiteren Mannschaften aus dem FVN-Gebiet eine Qualifikation. In sechs Gruppen mit jeweils vier Teams schaffen dabei nur die jeweiligen Gruppensieger den Verbleib/Aufstieg in die A-Junioren-Niederrheinliga.