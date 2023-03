Niederrheinpokal U19: RWO und RWE mit Kantersiegen - Viertelfinale steht

Im U19-Niederrheinpokal gab es das Achtelfinale, das es auch bei den Profis gibt. 1. FC Bocholt gegen Rot-Weiss Essen. Bei der U19 hat RWE kurzen Prozess gemacht.

Auch bei der U19 versuchen am Niederrhein jedes Jahr zahlreiche Teams, sich für den Junioren-DFB-Pokal zu qualifizieren.

Am Niederrhein haben noch acht Teams die Chance dazu. Am Mittwochabend wurde das Achtelfinale beendet, die Teilnehmer am Viertelfinale stehen fest.

Überraschungen gab es keine. Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach haben ihre Aufgaben souverän gelöst. Ebenso die Bundesliga-Absteiger RWE und Rot-Weiß Oberhausen.

RWO siegte im Derby bei Adler Osterfeld mit 8:0. Felix Geisler überragte mit vier Treffern. Rot-Weiss Essen siegte beim 1. FC Bocholt mit 5:0. Ahmed Etri, Ben Heuser (2), Etienne-Noel Reck und Ben Hüning trafen in dem Duell, das es in Kürze auch bei den Herren geben wird, wenn Bocholt RWE im Halbfinale des Niederrheinpokals fordert.





Das Achtelfinale in der Übersicht

TSV Solingen - SG Kaarst 1912/​35 1:3

1. FC Kleve 63/​03 - TSV Meerbusch 0:5

GSV Moers - Wuppertaler SV 0:5

SSV Bergisch Born - FC Kray 0:5

SV Adler Osterfeld - Rot-Weiß Oberhausen 0:8

ASV Einigkeit Süchteln - Fortuna Düsseldorf 0:5

DJK Arminia Klosterhardt - Borussia Mönchengladbach 0:7 1.FC Bocholt - Rot-Weiss Essen 0:5

So geht es im Viertelfinale weiter (gespielt wird am 22. März 2023)

TSV Meerbusch - Rot-Weiss Essen

FC Kray - Fortuna Düsseldorf

SG Kaarst - Wuppertaler SV

Borussia Mönchengladbach - Rot-Weiß Oberhausen

Gespielt wurde auch im Niederrheinpokal der U17-Junioren. Dort siegte Borussia Mönchengladbach im ersten Viertelfinale bei der Spvg Schonnebeck mit 4:0. Bereits nach 29 Minuten war die Partie durch drei Treffer der Gladbacher entschieden.

Die restlichen Viertelfinalpartien im Niederrheinpokal der U17

Wuppertaler SV - Rot-Weiss Essen

KFC Uerdingen - TuRU Düsseldorf

Sterkrade-Nord - MSV Duisburg

Die Spiele finden alle am Mittwoch (22. März, 19 Uhr) statt.